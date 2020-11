Las galletas de canela son un clásico ideal para acompañar la hora del té o desayunos y meriendas. Además, si nunca las has probado o si las hiciste y no lograste el sabor que deseabas, este artículo es para ti. En esta ocasión queremos contarte 2 recetas sencillas que puedes seguir.

Según un estudio publicado en el año 2014 en la revista Evidence-based Complementary and Alternative Medicine: eCAM, la canela, además de ser un ingrediente esencial y otorgar un sabor único, es una planta medicinal que aporta beneficios para el cuerpo humano.

Así pues, esta especia es un coagulante natural, aumenta la circulación de la sangre uterina y promueve la regeneración de los tejidos. Sumado a ello, aporta componentes que tienen capacidades antioxidantes, antidiabéticas, antimicrobianas y antifúngicas.

Receta sencilla de galletas de canela

A pesar de que la canela es un ingrediente común en preparaciones dulces, algunas personas no la toleran porque les resulta invasiva, no sólo al gusto, sino también al olfato. Entonces, si quieres hacer esta receta para compartir con amigos, asegúrate de que no tengan inconvenientes con ella.

La recomendación general para hacer estas galletas de canela es que tengas en cuenta que los ingredientes deben estar a temperatura ambiente (para evitar que la masa se corte) y que las cantidades tienen que ser exactas. Ahora sí, a continuación te contamos qué vas a necesitar y cómo es el paso a paso para hacerlas.

Ingredientes

300 gramos de harina blanca.

130 gramos de mantequilla a punto pomada (con textura similar a la mayonesa).

1 cucharadita de levadura en polvo.

1 pizca de sal.

1 huevo.

150 gramos de azúcar blanca.

1/2 cucharada de canela.

1 cucharada extra de azúcar y 1/2 de canela para rebozar.

Paso a paso para armar la masa

Para hacer la masa, empieza batiendo la mantequilla junto con el azúcar en un bol hasta que se integren por completo. Este paso se llama blanqueado. Por ello, la mezcla de estos ingredientes tiene un aspecto blanquecino. Lo puedes hacer a mano o con una batidora.

A continuación, añade el huevo y bate hasta que se integre por completo.

Por otro lado, mezcla la harina con la canela, la levadura en polvo y la sal y colócalas en un recipiente.

Agrega estos ingredientes en dos partes al bol con la ayuda de un tamiz para evitar la formación de grumos.

Integra con una espátula haciendo movimientos envolventes. Es posible que tengas que usar tus manos para terminar de integrar por completo.

Amasa por 5 minutos hasta que la masa sea lisa y suave.

Luego, envuélvela en un film y déjala reposar por 40 minutos en la heladera. La masa asentará y podrás moldear las galletas con facilidad.

Dar forma a las galletas

Luego de este tiempo, asegúrate de tener la mesada limpia y espolvorea harina blanca sobre ella (usa lo suficiente como para que la masa no se pegue). Con la ayuda de un palo de amasar comienza a estirar la masa de forma pareja.

Cuando hayas logrado que la misma tenga un centímetro de espesor, utiliza un cortante redondo para hacer las galletas. De este modo, todas tendrán el mismo tamaño. Vuelve a amasar los restos que queden, estira y repite el proceso hasta cortar todas.

Otro método que puedes utilizar para darles forma es hacer bolitas iguales y aplastarlas con las manos hasta que queden del mismo grosor. Con esta técnica no quedarán perfectas como la opción anterior, pero lo harás en menos tiempo. Mientras lo haces, precalienta el horno en 180 grados.

A continuación, mezcla el azúcar con la canela en polvo en un recipiente y espolvorea sobre la parte superior de las mismas.

Colócalas en una bandeja engrasada con mantequilla (la cara con azúcar y canela debe quedar hacia arriba) y llévalas al horno durante 15 minutos.

Luego de este tiempo, controla que estén cocidas y retíralas del fuego. Cuando estén frías, se hallarán listas para comer.

Galletas de canela: ¿qué variantes puedes hacer?

Puedes hacer otras variaciones, por ejemplo, usando otros ingredientes que combinen con la canela, como el jengibre. De hecho, puedes generar una versión más saludable remplazando el azúcar por edulcorante y la harina de trigo común por hojuelas de avena.

Así pues, si haces estos cambios, lograrás una receta que aporte menos calorías y sumarás elementos que contribuyan a la salud, como la fibra dietaria. En relación a esto, la Fundación Española de Nutrición sugiere que este componente que aporta la avena puede disminuir el colesterol sanguíneo, controlar los niveles de azúcar en sangre, mejorar la secreción de la insulina y disminuir el riesgo de enfermedad coronaria.

