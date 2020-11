sector en Maturín tiene cinco días sin luz

Maturín.- Unas 25 familias en la carrera Bermúdez de Maturín tienen cinco días sin servicio eléctrico por la explosión de dos transformadores la noche del pasado domingo 8 de noviembre. Este miércoles 11 de noviembre, vecinos denunciaron que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) les dijo que no tenía equipos para reponerlos y que debían pedirle ayuda a la Gobernación de Monagas.

Los habitantes presumen que los transformadores explotaron por la sobrecarga eléctrica, pues desde ellos no solo se benefician las viviendas sino los comercios asiáticos de la zona, también porque ante la ausencia de gas doméstico, las familias optaron por usar las cocinas eléctricas.

César Viso es uno de esos afectados, ha participado en las tres protestas realizadas entre el lunes 9 de noviembre y este miércoles para exigir la restitución del servicio, dijo a El Pitazo que en ese sector la mayoría de los habitantes son de la tercera edad y que hay una mujer que tiene una discapacidad que la obliga a usar una cámara hiperbárica; “su hijo alquiló una planta eléctrica para atenderla”, agregó.

“Hablé con el asistente del secretario de gobierno y me dijo que buscaría apoyo con Pdvsa (Petróleos de Venezuela) para que nos solucionaran, pero esta es fecha que no nos han dado respuestas. Los alimentos se nos dañaron y ahora tenemos que comprar la comida del día porque no tenemos cómo refrigerar carne o pollo, algunos cocinamos con gas, otros con leña y quien tenía cocina eléctrica es el más afectado”, explicó.

La comunidad no tiene la manera de reunir los 2.800 dólares que necesitan para reponer los dos equipos: cada uno cuesta 1.400 dólares. “La noche que explotaron los aparatos, Corpoelec nos dijo que no podían hacer nada. Nosotros tampoco podemos, porque de dónde vamos a sacar tanto dinero”, expresó Viso.

Los habitantes de la carrera Bermúdez advirtieron que las protestas pacíficas continuarán hasta que la Gobernación de Monagas les resuelva el problema. Este miércoles, los residentes trancaron uno de los accesos al Mercado Viejo, uno de los principales sectores económicos de Maturín.

Jesymar AñezOriente

