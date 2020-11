Suspenden Festival de Viña del Mar 2021 por la pandemia

La versión 2021 del Festival Internacional de Viña del Mar ha sido suspendida, luego que la Municipalidad liderada por Virginia Reginato y los canales concesionarios llegaran a un acuerdo. El evento de este verano fue aplazado para el 2022.

La información salió a la luz este martes, luego que se reunieran representantes de la Municipalidad y los canales que transmitirían el evento, en una sesión de Comisiones del Concejo Municipal. En representación de Canal 13 asistió Max Luksic y, de TVN, Francisco Guijón.

A través de una declaración pública en conjunto de las señales televisivas, TVN y Canal 13 detallaron que se ha “llegado a un acuerdo con la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar para la suspensión de la edición 2021 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“Esta decisión conjunta obedece al interés y la preocupación de todos los actores por cuidar la salud y el bienestar de las personas, debido a las condiciones sanitarias de la Pandemia que imposibilitan la realización de un evento masivo de estas características bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada”, añadieron.

Una vez formalizada la suspensión y efectuadas las modificaciones correspondientes al Contrato de Concesión, TVN y Canal 13 evaluarán alternativas de promoción del turismo de la ciudad de Viña del Mar entendiendo la relevancia que tiene el Festival para la V región”, cerraron.

En una conferencia de prensa, la alcaldesa Virginia Reginato, tras la reunión, adelantó que “vamos a seguir conversando para tener las mejores soluciones, especialmente, para la reactivación del comercio, el turismo, para que Viña del Mar vuelva a ser lo antes posible la ciudad que todos queremos”.

El acuerdo entre los canales y el municipio consiste en que la versón 62 se realizará en el verano 2022 y la versión 63, en 2023. Así, se mantienen las cuatro versiones del actual contrato de concesión. Asimismo, contempla realizar programas de televisión que tengan como protagonista a la ciudad, para apoyar la economía local.

“Confiamos en la experiencia y profesionalismo de ambos canales, pero por sobre todo, creemos en el cariño y compromiso con Viña del Mar y las miles de familias viñamarinas que han sido afectadas por esta pandemia. Son tiempos complejos para todos, pero son justamente estas circunstancias en las que el trabajo colaborativo cobra todo su valor. Y este acuerdo, con toda seguridad, será una demostración de aquello”, añadió la alcaldesa.

La versión 2021 del evento llevaba en duda ya bastante tiempo. La versión 2020, que se realizó en febrero pasado y fue animada por María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, tuvo lugar cuando los primeros infectados de Sars-Cov-2 (el virus que produce la covid-19) aún no llegaban al país.

No obstante, en medio de la crisis sanitaria y las cuarentenas que han afectado al país, fue el mismo ministro de Salud Enrique Paris quien, en el programa A esta hora se improvisa, a fines de septiembre, que “el Festival de Viña no se puede hacer. En febrero, aunque tengamos vacuna, no vamos a tener a toda la población vacunada y podemos tener un brote gigante, no vamos a poder controlar a la gente”.

