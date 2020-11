Abogados preocupados por la salud de Roland Carreño: «Está como ahogado»

Al periodista Roland Carreño aún no se le ha hecho una revisión médica, lo cual lo pone en grave peligro por su condición de salud previa: hipertenso y diabético.

María Alejandra Poleo, que forma parte de su equipo de abogados, explicó a El Nacional que a dos semanas de su detención, ocurrida el 26 de octubre, no se ha materializado la decisión del tribunal que pidió en la audiencia trasladarlo al hospital Miguel Pérez Carreño. Tampoco han respondido la solicitud de la defensa, que demandó que lo reconociera su médico de confianza.

“Su mamá ha podido tener acceso a él, le ha llevado comida y sus medicamentos, pero está muy preocupada por su salud”, señaló.

Poleo indicó que a Carreño solo le hicieron una revisión en la Medicatura Forense de El Llanito cuando lo detuvieron.

Otras irregularidades

Los abogados de Carreño, Joel García, Ana Leonor Acosta y María Alejandra Poleo, apelaron la medida de privativa de libertad contra el periodista y dirigente de Voluntad Popular. Están a la espera de la remisión a la Corte de Apelación que conocerá del recurso.

Se solicitaron las copias del expediente, pero aún no las han recibido, lo que constituye una irregularidad. El tribunal lo único que facilitó fue el acta de la audiencia con la cual los abogados sustentaron legalmente la apelación.

Falta además incorporar al expediente que tiene el tribunal el allanamiento realizado a la vivienda de Carreño. “El órgano instructor hace las actuaciones y debe remitirlas de inmediato al tribunal que acordó el allanamiento. Eso no se ha hecho”, puntualizó Poleo.

Violación al debido proceso

La abogada detalló que todo lo que ha divulgado Jorge Rodríguez es falso. “Nada de eso está en el teléfono de Roland. No conoce a ninguna de las personas que se nombran. Son cosas montadas por el gobierno”, indicó.

Condiciones de reclusión

Carreño está detenido en una de las celdas de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. La abogada explicó que las condiciones de reclusión son muy parecidas a las de cualquier preso. “Yo no he entrado, pero me dicen los funcionarios que está en el mejor sitio que pudieron ubicar”, afirmó.

“Dicen que no tienen mayores condiciones ni para Roland ni para ninguno”, agregó.

Para ampliar información-> El Nacional