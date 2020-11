Cómo conservar más tiempo las manzanas cortadas sin que se oxiden

Las manzanas son de esas frutas que se oxidan muy poco tiempo después de que se cortan, pero puedes aplicar cualquiera de estos trucos para que se conserven blancas por mucho más tiempo.

En especial cuando las vas a usar para preparar un postre, necesitas que tus manzanas luzcan lo mejor posible: Sin que se vean marrones.

Pero con estas dos técnicas podrás retrasar que se pongan feas, con ese color marron que luce tan desagradable.

Agua fría

Una vez que le quiten la cáscara a la manzana y la cortes en rodajas, colócalas en un bol con agua fría y coloca papel de cocina encima para que no floten en la superficie durante 5 minutos. Con este truco lograrás que no entren en contacto con el aire y que no se pongan tan feas.

Agua con sal

Disuelve un poco a sal en una taza de agua. Vierte esta mezcla sobre las rodajas de manzana recién cortadas, añade más agua y déjalas en remojo durante unos minutos. Luego escurre y enjuaga con agua fresca, sécalas y así retrasarás la oxidación.

mui