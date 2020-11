David Uzcátegui: Situación con el combustible se le fue de las manos al gobierno nacional, regional y comunal

“La gasolina, no es el único combustible que escasea en Venezuela, el gas le sigue muy de cerca, han sido innumerables las denuncias de nuestra gente en cada recorrido que hacemos todos los días en nuestro estado Miranda”, así, con estas palabras, comienza el líder David Uzcátegui su visita al municipio Zamora del estado Miranda.

Denuncia Uzcátegui que lamentablemente la política está deteriorando la calidad de vida de nuestra gente: “Retraso en la recarga de las bombonas, especulación en el precio de este producto y lo más lamentable es la inequidad de los responsables en distribuir el tema de las bombonas en nuestro estado Miranda, en donde la política es la que decide a quien se vende y a quien no”.

Relata que por ejemplo en Cua, municipio Urdaneta en nuestro estado Miranda, los vecinos llevan 8 meses sin que se distribuya gas doméstico en sus hogares: “Nos comentaban hace pocos días que cancelaron al consejo comunal 250 mil por la recarga de 3 bombonas de 43 kilos y han pasado 45 días y la espera continúa. Los revendedores cobran 25 dólares por la bombona de 43 kilos, 13 dólares por la de 18 kilos y 10 por la pequeñita de 10 kilos solamente. ¿Cómo hace una familia que gana salario mínimo para pedir, mejor dicho para decidir entre comer o comprar su bombona de gas?…Ésta situación se fue de las manos desde hace rato al gobierno Nacional, a la gobernación del estado Miranda y al poder popular”.

Este escenario se repite en diferentes municipios asegura el líder mirandino: “Petare en el municipio Sucre, la situación no es muy distinta. Los petareños han pasado más de 3 meses sin gas, hemos visto las grandes colas en la espera de ser recargadas, nos han denunciado que no hay gas para el que lo quiere económico, tienen que pagarlo dolarizado cuando lo piden a los camioneros o en el llenadero hay que pagarlo de inmediato, esto puede ser entre un dólar y hasta 5 dólares”.

Agrega que “el precio estimado según nos comentaban, por ejemplo en el barrio José Félix Rivas de Petare, tan severa es la situación que deben buscar opciones para cocinar. A veces un vecino presta la cocina, improvisan cocinas eléctricas, de leña, incluso con kerosene, y si optan por la cocina a leña, son los niños que se encargan muchas veces de caminar hasta un monte donde consiguen un palo para el fogón”.

“El Estado ha llevado a la gente al retroceso, mientras el mundo avanza, aquí nuestra gente continúa cocinando a leña. Si no son del partido del gobierno no se les vende la bombona, hay que buscar una tercera persona para que haga la gestión. Entonces nos preguntamos, ¿la difícil situación que atraviesa nuestro país no nos afecta a todos? El estado y sus malas políticas han afectado a todos sin excepción, en esto sí, no ha habido inequidad y le hemos preguntado toda a nuestra gente de nuestro estado Miranda, Cómo era antes la distribución del gas antes que las empresas privadas fueran expropiadas, y la respuesta es unánime, todos teníamos gas, nos llegaba a nuestras casas”, explica Uzcátegui con conocimiento preciso de la situación en Miranda.

A pesar de este duro escenario, el dirigente mirandino asegura que no se quedará de brazos cruzados: “Me llena de mucha tristeza la impotencia esta dura situación que viven los mirandinos y aunque la solución puntual no dependa de nosotros, con nuestro trabajo diario haremos lo que está a nuestro alcance para ayudar a las familias que pasan por esta difícil problemática. Ustedes cuentan con nosotros y saben que estamos en la calle proponiendo un estado Miranda distinto y lo vamos a lograr unidos todos”.