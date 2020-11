Piñera: «Chile no quiere parecerse al drama y la tragedia de Venezuela»

En entrevista para el Diario español El Mundo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que su país «no quiere parecerse al drama de Venezuela», a propósito del proceso constituyente que atraviesa el país.

En sus primeras declaraciones luego del plebiscito del 25 de octubre, el mandatario destacó que el pueblo chileno no está dispuesto a parecerse «al drama y la tragedia que está ocurriendo en Venezuela, donde no se respeta la democracia, no se respetan los derechos humanos, no se respetan las libertades, con un régimen que tiene a su país condenado a una situación de pobreza, de carencia, de hambre”.

En ese sentido espera que el espíritu de “paz, de diálogo, de acuerdos, sea lo que guíe» la instancia que zanjará la nueva Carta Magna.

El mandatario indicó que en la oposición hay distintas visiones y que “hay un sector que está dispuesto al diálogo, que respeta la democracia, el Estado de Derecho, que condena la violencia. Pero hay otra parte más extremista y que, a mi juicio, muestra menos respeto por el Estado de Derecho, condena menos la violencia y con menos voluntad de diálogo y acuerdos”.

Por este motivo, llamó a que instaure un clima de diálogo para poder redactar una “buena Constitución».

La Tercera