Productores de “La Guerra de los Sexos” revelan terribles secretos de Viviana Gibelli y Daniel Sarcos

La animadora Viviana Gibelli ha realizado un programa en su canal de YouTube para celebrar los 20 años del programa La Guerra de los Sexos en Sábado Sensacional, allí se hablaron de varios temas entre estos, la enemistad que durante «varios meses» mantuvieron Viviana y Daniel lo que se convirtió en una situación «insoportable» según sus productores.

Una de las anécdotas que contaron es que el Productor del espacio, Ricardo Peña, no tenía en mente a Viviana Gibelli para que hiciera pareja con Daniel Sarcos. Él quería que fuera la venezolana que triunfaba en España, Ivonne Reyes. Sin embargo por consejo del productor Luis González se decidió probar a Viviana quien solo iba a estar un tiempo pero se quedó 15 años al frente del espacio.

En esta transmisión estuvieron Luis González, Helena Rosas, Andrés Malave y Rossara Quintero. Esta última le dijo a Viviana: «No te soportábamos ni a ti, ni a Daniel … en ese momento algo tan sencillo como era ir al camerino y decir Vivi ¿estás lista?, Dani ¿estás listo?, se convirtió en ¿Daniel ya salió?. ¿Daniel estás listo?, ¿Viviana ya salió?.

«Él del problema era él, no yo», dijo Viviana en referencia a Daniel a lo que Luis González le dijo: «Daniel era muy malcriado pero Viviana tenía mal carácter».

Viviana se defendió y dijo: «Soy intensa porque me gustan las vaina perfectas. Soy piqui en la vida personal y profesional pero me he flexibilizado con los años», afirmó.

«Ricardo Peña los citó a la oficina como un director de colegio a los dos y los enfrentó», contó Helena Rosas. Viviana mantiene que a pesar de la tensión, nunca los televidentes percibieron el distanciamiento que había entre ambos.

Viviana comentó que durante el programa perdió a su papá y a su mamá, tuvo dos embarazos y hasta se separó del esposo.

Durante esta transmisión intervinieron La Beba Rojas, Luis Gerónimo Abreu, María Antonieta Duque, Nelly Pujols, Sonia Villamizar, Elaiza Gil. Todos recordaron los buenos momentos vividos en las grabaciones y cómo disfrutaron cada una de las gymkanas.

La Guerra de los Sexos fue un programa de muy importante en una buena época de la televisión venezolana. Solo faltó en esta celebración haber escuchado la opinión de Daniel Sarcos y de Winston Vallenilla quienes fueron coanimadores del espacio en distintas épocas.