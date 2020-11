Seat cerrará la planta de Martorell los fines de semana para ajustar la demanda por los rebrotes #españa

La planta de Seat en Martorell cerrará todos los fines de semana hasta final de año por el impacto de la segunda ola de la crisis del coronavirus en la demanda. Tras más de tres meses ensamblando vehículos con turnos adicionales -desde el pasado 4 de julio como ya avanzó OKDIARIO-, el fabricante automovilístico se ha lanzado a reestructurar su plan de producción tan sólo un mes y medio después de contratar a 250 empleados con contrato indefinido para hacer frente al repunte de las ventas en el mercado europeo.

Así lo han explicado fuentes conocedoras de la situación en conversaciones con este diario: «No están previstos más fines de semana hasta final de año con el objetivo de ajustar la producción a la demanda, pero la factoría continuará en los niveles de producción previos al impacto de la crisis del coronavirus con el ensamblaje de 2.220 coches al día, ya que estos turnos eran de producción adicional».

En concreto, la planta de Seat en Martorell no convocará los turnos de mañana tanto en la linea 1, donde se fabrica el Seat Ibiza y el Seat Arona, como en la linea 2, en la que se ensambla el Seat León y el Seat Cupra León, a pesar de que el fabricante automovilístico del Grupo Volkswagen ha sido la marca más vendida en el mercado español en el mes de octubre con un total de 6.524 unidades matriculadas.

Martorell suspende más turnos

No obstante, no serán los únicos turnos que no operan en Martorell. «Quedan desconvocados los turnos los turnos de mañana, tarde y noche de montaje y motores en la linea 2 de este viernes. Ademas de los turnos de mañana de los sistemas de chapistería y pintura», según han confirmado fuentes sindicales a OKDIARIO.

Un escenario que refleja el golpe que ha asestado el ‘cerrojazo’ de algunos mercados europeos, como es el caso de Francia y Reino Unido, debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación de la crisis del coronavirus con el cierre de concesionarios.

La pandemia ya desmontó los planes de reapertura que había dibujado el fabricante automovilístico para hacer frente a la primera ola de la crisis del coronavirus, obligando a retrasar los turnos señalados en el calendario y reanudar de forma paulatina la normalidad en la producción. Un escenario que se vuelve a repetir en la segunda ola de la pandemia, que ha hecho estallar los planes de producción de Seat, que tenía previsto abrir todos los fines de semana de noviembre.

Un escenario que pone en jaque los planes del fabricante automovilístico con sede en Cataluña, que en octubre logró incrementar el programa operativo de producción con 8.000 ensamblajes más, en comparación con el mes anterior. Unas cifras que no se van a repetir este mes por la reducción de los turnos adicionales.

PSA también cancela

Seat no ha sido el único fabricante automovilístico que ha decidido frenar los turnos adiciones de fin de semana -creados para recuperar la producción previa al impacto de la crisis del coronavirus en los meses de verano-. La dirección de la planta del Grupo PSA en Vigo ha comunicado al comité de empresa que se suspenderá el turno de noche del sistema 2 este domingo y el próximo, días 15 y 22 de noviembre, ante las «previsiones a la baja» de la demanda del mercado del sector automovilístico europeo.

La decisión ha estado motivada por la necesidad de adaptarse a «un contexto generalizado de cierre de los mercados europeos por el impacto de las nuevos restricciones para frenar la segunda ola», que conlleva que se mantenga «un panorama incierto de producción», según ha confirmado la compañía a este diario.

De este modo, se han cancelado los turnos de noche del sistema 2 durante los domingos 15 y 22 de noviembre. Por el momento, se ha optado por mantener la producción el día 29 de este mes en los dos sistemas, pero, si fueran precisas la recuperación de pérdidas en el mes de noviembre y la anulación de esa jornada, la decisión «se comunicaría con la mayor antelación posible». Esta decisión se ha tomado tras la suspensión del turno de noche del sistema 2 que tuvo lugar el pasado domingo para ajustar la producción a la demanda del mercado, que en el mes de octubre se ha desplomado.