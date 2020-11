The Weeknd cantará en el medio tiempo del Super Bowl

El cantante The Weeknd sorprendió a sus seguidores con una excelente noticia al informar que será el encargado de cantar en el medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el año que siguiente.

El mismo multifacético artista fue quien se encargó de dar la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Actuando en el escenario icónico. Nos vemos 02/07/21”. La publicación rápidamente se viralizó, puesto que ya supera entre todas las interacciones las 100.000 reacciones.

El Super Bowl, partido final del campeonato de la National Football League (NFL), se realizará el 7 de febrero de 2021 en el Raymond James estadio de los Bucaneros de Tampa Bay, equipo en el que juega el famoso quarterback Tom Brady.

Por ahora, La NFL no ha informado detalles del evento, por lo que se desconoce la cantidad de fanáticos que podrán disfrutar presencialmente el breve concierto. Sin embargo, varios medios internacionales señalan que el recinto abrirá sus puertas para que 13.000 personas puedan acceder.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

— The Weeknd (@theweeknd) November 12, 2020