VIDEO + Abogado de Trump «Smarmatic, está Involucrada con Venezolanos y el «Fraude» en Elecciones de EEUU»

REPORTE CONFIDENCIAL Rudy Giuliani: «Dominion Systems usa software desarrollado por ingenieros de Venezuela, los votos son enviados a servidores en España»

NOTA: Reporte Confidencial no da por válidos los referidos comentarios por parte del ex alcalde de New York, quien es el abogado principal en los reclamos electorales del Presidente Trump.

Rudy Giuliani now accuses Joe Biden and his family of having "conflicts" with Venezuela, Cuba and Russia, suggesting they took money from those countries while Biden was vice president. pic.twitter.com/WLNZqGUlc0