«Volví a nacer y mi vida cambió» #españa

Iker Casillas ha recordado el peor momento de su vida en un emotivo vídeo en el que ha dejado claro que su infarto en un entrenamiento con el Oporto marcó un antes y un después en su vida y que aquella mañana «volví a nacer». El legendario portero del Real Madrid también habló sobre su retirada y su futuro, que podría estar en el club donde se convirtió en leyenda.

«El 1 de mayo de 2019 mi vida cambió, volví a nacer. De repente noté un pequeño mareo al hacer ejercicios con el preparador de porteros, los médicos vinieron a atenderme como a cualquier otro jugador que se lesiona y me mandaron rápidamente al hospital. Todo fue muy rápido, no podía pensar que me fuera a dar un infarto», afirmó el portero.

Casillas también dejó claro que: «Jamás piensas que te pueda suceder algo así, pero es algo que nos puede pasar a todos». «Cuando te ocurre algo así, te hace abrir los ojos y comprender la importancia que tiene cuidar y analizar tu corazón con regularidad», apuntó el ex guardameta.

Tras anunciar su retirada el pasado mes de agosto, Casillas podría acabar fichando por el Real Madrid como asesor de la presidencia. Tras el fracaso de su candidatura a la presidencia de la Federación, el legendario meta, campeón del Mundo y doble de Europa con la selección, podría acabar regresando al equipo en el que se convirtió en leyenda… ahora como mano derecha de Florentino Pérez.