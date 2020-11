Columna Alfredo Millán: Margarita Damas Antañonas -Si Podemos- Adiós Genaro- Filven

Siempre he dicho que el fracaso comienza con la duda o el desprecio de nuestras propias habilidades y la pérdida de la confianza en nuestra capacidad para hacer que las cosas sucedan. En el momento en que siembras la duda o te pones a pensar que no lo vas a lograr, ahí te conviertes en tu peor enemigo, si un LEOCENIS candidato del partido PROCIUDADANOS, todo el tiempo se pusiese a pensar que no podrá llegar, entonces, cómo puede insuflar a sus seguidores, esa confianza, si él mismo no la tiene, y allí lo vemos guapeando y diciéndose “Si Puedo, Si Podemos”; lo mismo veo a mi apreciado Eduardo Fernández, arriando , luchando a Claudio Fermín, al mismo Bernabé Gutiérrez, que a pesar de tener una de las tarjetas con poder de masas y ser el de mayor edad de los candidatos que compiten, ahí está recorriendo a toda Venezuela, dándoles optimismo a que no solo voten por lo que él y su partido representa, sino que salgan a votar, por eso digo, que en ellos existe el poder de creer en esa fuerza motora, eso es igual para los que ejercemos esta profesión de Abogados, si cada vez que tomo un caso, me asaltase la duda, pues iría derechito al fracaso, por eso creo en mi, en lo que he estudiado y en esa confianza que voy a ganar y gano.**Expreso mis condolencias por la pérdida irreparable de ese buen amigo y colega, Dr. Genaro Lobo, quien fuese Notario Segundo de Porlamar, lo sorprendió la Guadaña con su traje negro hasta llevárselo, fue pues víctima de un infarto en edad que aun le faltaba mucho que dar, Paz a tu alma, hermano y palabras de condolencia para tus deudos**Ayer estaba viendo la instalación de la famosa Feria del Libro FILVEN, y los posibles premiados con el Botón de Oro de Don Rómulo Gallegos, Premio éste de gran prestigio mundial, todos extranjeros, diez personalidades, Argentinos en su mayoría, seguidos por Españoles, Mexicanos, un Chileno, un Salvadoreño, pero Ningún Venezolano, existiendo en nuestro País tantos y tan buenos escritores, que no se cual es la medida de los jueces que allí hacen esas escogencias, porque si a ver vamos ahí tenemos Obras como las del Colega Dr. Braulio Jatar, que ya lleva 7 libros, Las de Francisco Suniaga con 4 libros también, las de Pastor Heydra que son unas cuantas, y hay que ver lo difícil que es escribir un libro, el tiempo que lleva y la dedicación a la investigación que se hace, lo digo porque ya en estos días publico la mía, la que espero lean con apasionamiento porque así la redacté con toda la pasión de mi espíritu, aprovechando el tiempo de la Pandemia que nos obliga a estar en casa y no es que se trata de algo que tenga que ver con esa epidemia, que sería lo más fácil de escribir, porque material de sobra hay, sino de aspectos que van desde la vida real a lo que llamó García Marquez, el Mundo Mágico, así es mis queridos ciudadanos que desde ya empiezo hacerle la publicidad por lo menos para acompañarles a pasar más divertido y distraído el tiempo, ya hemos visto como se nos han ido amigos y amigas cuando más falta nos hacen** Por cierto que hablando de ellos y ellas les había prometido que a través de esta columna las iba a recordar, algunas vivas, en su mayoría y otras idas sin la despedida, siempre me refería a que en Margarita, todavía, y en especial Porlamar, se daban un grupo de damas, que lo siguen haciendo a pesar del distanciamiento social que se debe tener en dichas reuniones, estas los cumplen y yo las he bautizado como Las Damas Antañonas, Dra Magaly Bello de Ordaz, para que vean ella fue nuestra primera Juez Municipal de Mariño y luego pasó a ocupar el cargo de Notario Público cuando aquí había una sola Notaría, inaugurada por Marta de Fuentes, esposa del Lider José de La Cruz Fuentes, ambos fallecidos, Teresa Sekatz, Economista quien estuvo al frente de la Administración de Gobierno en épocas de Morel Rodriguez, Doña Elba de Sanabria, esposa del no menos famoso Chico Sanabria, padre de la Dra Ana Elba Sanabria, dueños de las Farmacias Táchira y Porlamar, Hotel Porlamar, El Chipi, y la Clínica Chico Sanabria; Damelys Castillo y su hija, la Ing Margarita Castillo, dueñas de un grupo de locales comerciales en Porlamar, las inseparables amigas Lolita Rojas y Belinda Encinas, afamadas educadoras , dedicadas al culto eclesiástico y al servicio de las comunidades Porlamarense, la Dra Evelin Belune, y mi esposa Daisy ,prestigiosas abogadas, miembras del Foro jurídico Neoespartano, la Periodista Gina Tarbay , Economista Mariela Salazar de León, Gladys Conti, madre de Cristina Conti y Natacha Conti de Cotúa, todas ellas no dejan de estar en sintonía y eso es agradable porque a pesar de los malos tiempos ellas tienen para reunirse en familia y no solo yo, sino muchos conocidos celebran que todavía eso ocurra en esta Margarita de lo posible**No me gusta andar pregonando en esta columna avisos que lejos de traer alegría a la vida, traen el famoso estrés con el que muchos se han venido abajo, porque creo que el Estress es tan dañino como el Covid, he visto a más de uno y una derrumbarse, se entregan y no salen de ese estancamiento, y me decía un cardiólogo amigo, que no oyera noticias porque eso lo que aporta son mortificaciones, la vida hay que saberla vivir, hay que sobreponerse a las calamidades, y si está muy acongojado váyase a una Iglesia y póngase a conversar con Dios, él te va a oir, no desperdicies tu vida en malos pensamientos, se te acaba la vida y Suaz, en estos días murió un Cisnero con todos los reales del Mundo y te pregunto, ¿El Mundo se detuvo?

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp