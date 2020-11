Demi Lovato dice que está usando la cuarentena para “conocerse mejor»

La cantante de 28 años Demi Lovato mantuvo una conversación en Late Night With Seth Meyers, donde tocó el tema de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 y expresó que ha sido un buen descanso de su carrera artística para enfocarse en su persona. Asimismo, explicó: «Al comienzo de la cuarentena me metí realmente en la meditación, de hecho. Empecé a meditar más».

Por este motivo, dijo que en el pasado había tomado técnicas de meditación, sin embargo ahora se convirtió en un estilo de vida: «Se me ocurrió esta nueva filosofía de que nunca me aburro. Nunca tengo que preocuparme sobre estar aburrido porque siempre puedo meditar sin importar dónde esté o qué esté haciendo. Eso me ayudó mucho».

Además, aunque no habló de su reciente ruptura de compromiso con el actor de 28 años Max Ehrich con quien estaba planeando una boda, agregó que ahora a construido mejores relaciones con sus amigos y familiares, puntualizando: «Incluso con mis perros, poder pasearlos es algo que no podía hacer cuando trabajaba tanto. Esta cuarentena ha sido una experiencia agradable para conocerme mejor».

Finalmente, una fuente le dijo previamente a ET que Lovato sentía que Ehrich «no estaba siendo honesto» y no estaba dispuesto a aguantar que usara su relación solo por fama, por ende «la ruptura fue lo mejor».

