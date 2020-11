Familias venezolanas cada vez ven más lejos el pan de cada día

La pobreza en Venezuela ha alcanzado este año a un 73% de los hogares, lo que es considerado como un récord histórico. Así lo señala un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida oenegé de ayuda humanitaria.

Alimentarse tres veces al día se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en Venezuela. De acuerdo con el más reciente informe de la organización de ayuda humanitaria World Vision Internacional, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir, debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos.

Una de las causas es, según indica, que la galopante inflación golpeó con mayor intensidad a los sectores más vulnerables.

En ese contexto el equipo de la Voz de América en Caracas, se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, ubicada en el centro de la ciudad, donde los ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico.De acuerdo con los últimos datos del Parlamento, la caída de la actividad económica para el tercer trimestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, es del 50,44%.

“Yo se lo voy a decir por mi parte: yo soy una persona que aún trabajo, tengo un salario, yo me comía tres comidas, y ahora me como dos, porque no me alcanza el salario para comer tres veces, pero me mantengo así. No todos, pero si la mayoría, actualmente la gente, está pasando hambre”, indicó a la VOA Lauro Castillo, una de las personas consultadas.

Por su parte, María Blanco, otra consultada, indicó: “La situación es crítica, es muy fuerte, porque todo se vende en dólares y nosotros cobramos en bolívares, y eso no da un balance para comprar realmente lo que uno necesita”.

No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país, a muy bajo precio, son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos.

“El gobierno siempre ayuda con la caja de alimentos CLAP, eso estabiliza bastante la cosa. Aquí traen alimentos de toda Venezuela, lo único es que es muy costoso, no alcanzan los salarios”, explica José Pacheco.

El estudio precisa que, en promedio, los venezolanos que viven en extrema pobreza, en el país, reciben un ingreso que sólo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas. Para resolver esta situación deberían recibir 116 salarios mínimos.

EVTV