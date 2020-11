Horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 13 al 15 de noviembre

Las predicciones de los horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana del 13 al 15 de noviembre, te te develarán cómo te irá en el amor, la salud y el dinero.

Recibe los grandes consejos de la reconocida astróloga Mhoni Vidente para todo el mes de noviembre. Conoce cuál es tu carta del tarot para estos días.

Predicciones: horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana del 13 al 15 de noviembre

Estarás en perfecto control de tu vida y te sentirás dueño absoluto de tu destino. Así lo decretan los horóscopos de Mhoni Vidente.

¡Disfruta tu fin de semana!

Horóscopo fin de semana Aries

En el horóscopo del tarot te salió El Mundo, significa que pasarás un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías. A veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. Este viernes tendrás mucho trabajo y analizarás las compras para tu hogar, sólo recuerda que debes ahorrar para tu futuro. La carta también te dice que te llegará un dinero extra por la lotería con los números 01, 29 y 77, compra tu boleto el domingo. En cuestiones de salud cuida tu garganta para que evites contraer una infección. A los solteros les llegará un amor del signo de Leo, Piscis o Capricornio. Gozarás de tres días de mucha felicidad con tu familia y seres queridos. Ten cuidado al conducir, hazlo con mucha precaución. Te busca un amor prohibido.

Horóscopo fin de semana Tauro

Te salió la carta La Luna en el horóscopo del tarot, esto significa que este fin de semana debes depurar todo lo negativo que te rodea y deja los rencores atrás para que la energía positiva se quede contigo. También te indica que salgas a caminar por las noches y hables con la Luna para que le pidas lo que tanto necesitas, y se te cumplirá de inmediato. Sana tu mente de situaciones que no puedes controlar, deja que todo fluya. La carta te recomienda que no discutas con tu pareja y salgas este sábado a cenar o bailar para que los rayos de la Luna iluminen tu relación amorosa. Tus signos más compatibles son Virgo y Acuario. Tus números de la suerte son 09, 30 y 71, compra tu billete de lotería el viernes y la suerte te llegará. Haces unas compras para ti, pero evita gastar de más, controla tus compras.

Horóscopo fin de semana Géminis

El Mago es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que debes dejar de ahuyentar a la suerte y no te auto sabotees con pensamientos negativos. El tarot te indica que estos tres días serán de abundancia y sorpresas agradables, y regresará el amor que se fue. Tu signo sufre en lo amoroso por ser amigo de sus parejas, trata de diferenciar la amistad del amor y lleva una relación más apasionada. También la carta te indica que te vendrá un negocio nuevo los fines de semana, acéptalo para que tengas más ingresos. En el amor un Aries o Libra vendrá a tu vida y hablará de compromiso. En los juegos de azar elige el color rojo y los números 04 y 39. Intenta ser más discreto con tus planes a futuro para que no te los salen. Ten cuidado con tus gastos, no compres de más y mejora tu administración.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Te salió la carta As de Oros en el horóscopo del tarot, por lo que este 13 de noviembre la suerte vendrá a ti con mucha fuerza, debes vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume para que esas buenas energías del dinero se queden contigo y puedas empezar un negocio o cambiarte de trabajo con éxito. En las relaciones, la carta te advierte que tus parejas deben estar contigo por amor y no por interés. Te invitan a salir de viaje. Tendrás suerte en cuestiones de lotería con los números 05 y 41, trata de jugarlos este viernes. Tu signo es el sexual del Zodíaco, por eso te recomiendo que te busques una pareja que comparta contigo la pasión. Ya no pelees con tu familia, lo mejor es el entendimiento. Haces compras para tu hogar y renuevas tu clóset, pero trata de no gastar demasiado y controla tus finanzas.





Horóscopo fin de semana Leo

Tu energía positiva empieza a crecer y se debe a que ya se acerca tu etapa de abundancia, así que pon en práctica todo lo que requieres para tu bienestar y el de tu familia. En el horóscopo del tarot te salió el As de Copas, significa que tendrás este fin de semana una revelación divina sobre tu futuro, por lo que debes estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita; estos tres días serán místicos. También te indica que tengas cuidado con problemas de infección de piel o de transmisión sexual. En cuestión sentimental seguirás muy estable con tu pareja y a los solteros les llegará un amor del signo de Sagitario o Aries que será muy compatible. Tus números de la suerte serán 09, 21 y 87, juégalos este sábado. La carta también te indica que es hora de que sanes tu mente y cuerpo.

Horóscopo fin de semana Virgo

Te salió La Estrella en el horóscopo del tarot, significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y tu suerte cambiará para bien el 13 de noviembre, por eso te recomiendo que te pongas ropa de color rojo o blanco para que las energías positivas te rodeen más tiempo, sólo no prestes dinero para que no te roben la suerte. El tarot también te indica que muevas los espejos de lugar y tu cama para que renueves tu luz espiritual. Tendrás una sorpresa económica el sábado con los números 09, 24 y 55. En el amor el tarot te recomienda que evites decir mentiras para no lastimar a tu pareja, es mejor la verdad siempre. Regresa un amor del signo de Aries o Acuario y será para quedarse. Este fin de semana te entregan el aguinaldo o fondo de ahorro, pero trata de guardarlo para un futuro.

Horóscopo fin de semana Libra

Este fin de semana tendrás mucho trabajo y presiones laborales, pero trata de tener calma en tus actividades. En el horóscopo del tarot te salió la carta El Sol, significa que seguirás con esa suerte en lo relacionado con el dinero y es tu momento ideal de formar un patrimonio. A veces no controlas tu carácter y luego te arrepientes, tu signo es muy rencoroso y eso afecta tu vida diaria, por lo que debes aprender a vivir sin ataduras de emociones pasadas. Este 13 de noviembre date baños de pétalos rojos para que la suerte reine más tiempo en tu vida. Sal a caminar en las mañanas para que las energías negativas se alejen. Tus números de la suerte son 02 y 19. Evita comprar por nervios este fin de semana, tu signo es el más codo del Zodiaco, pero el mas gastador cuando se trata de salir de una depresión.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Estarás con tu pareja este fin de semana y analizan salir de viaje. Tu signo es el más sociable del Zodíaco y en el horóscopo del tarot te salió la carta El Ermitaño, esto significa que serán días de mucha pasión y amor, prepárate para vivir en pareja. También el tarot te indica que te cuides de las traiciones de tus amigos y compañeros de trabajo, evita platicar tus asuntos personales. Recibes un regalo inesperado. Este 13 de noviembre tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 04, 19 y 32, y trata de vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia. También la carta te indica que vendrá un bebé pronto a tu vida. Cuida tu salud y no te expongas a cambios bruscos de temperatura. Compras ropa y zapatos para ti y tu familia, pero sólo gasta lo que tienes y no uses mucho los créditos.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Tendrás mucho trabajo este fin de semana y ordenarás asuntos personales, tu signo es controlador de todo lo que le rodea. Te ofrecen un trabajo, acéptalo que te irá muy bien. En el horóscopo del tarot te salió La Templanza, esto significa que tu temperamento te causa problemas porque no sabes controlar tus enojos y el tarot te recomienda que seas prudente con tus palabras y acciones. Este 13 de noviembre usa algo de plata para tu protección. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 08 y 77. Cuídate de las traiciones y deja de andar con dos a la vez, eso te puede provocar alguna infección de transmisión sexual. Realiza una lista de cosas personales que te faltan y así sólo comprarás lo necesario; tu signo es el más gastalón, trata de controlar ese impulso y mejor paga deudas y sana tu economía.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Estarás con el temperamento muy fuerte este viernes en el trabajo, trata de controlarte y no te enojes sin razón, pues si sigues así tus amigos se alejarán de tu vida. En el horóscopo del tarot te salió el As de Bastos, esto significa que debes tomar una decisión personal que hará que cambie tu vida por completo. Tu signo es de carácter y siempre buscas problemas donde no los hay, por eso te recomiendo que este 13 de noviembre salgas a caminar con los rayos del Sol para que la energía positiva crezca a tu alrededor. En el amor no sabrás por cuál decidirte, recuerda que no te debes martirizar, sólo no tengas ningún compromiso y disfruta las relaciones amorosas. Esta carta también te dice que te ejercites más. Tus números de la suerte son 06, 49 y 55. Este fin de semana cambia tu look e invierte en tu hogar.

Horóscopo fin de semana Acuario

Estarás trabajando este fin de semana y planearás un negocio con un familiar, sólo procura estar siempre con tu mente muy positiva para que llegue toda la suerte a tu vida. En el horóscopo del tarot te salió El Emperador, esto significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica. Ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios en tu trabajo, el tarot te indica que tendrás éxito en lo que decidas. Cuida mucho lo que comes y trata de hacer una dieta más hogareña y evita consumir alimentos en la calle. Este 13 de noviembre reinará en tu vida la suerte con los números 13, 15 y 21. Arreglas este domingo papelería de un crédito o la venta de tu carro. Trata de comparar sólo lo necesario o anticipa tus compras navideñas para que ahorres. Un amor de signo de Piscis o Tauro se quedará en tu vida.

Horóscopo fin de semana Piscis

Finalizarás una relación destructiva, en cuestiones amorosas lo mejor es avanzar y dejar a un lado lo que no es para ti. El elemento de tu signo es el agua y eso te genera mucho drama y martirio, pero es el momento de cambiar y tener personas positivas a tu alrededor. En el horóscopo del tarot te salió El Sumo Sacerdote, significa que tienes una protección divina muy fuerte y que este 13 de noviembre debes caminar con los primeros rayos del Sol para que las energías positivas te ayuden a tomar las decisiones correctas. Cuídate de chismes por parte de compañeros de trabajo, no invites a mucha gente a tu casa, tu hogar es tu santuario y debes cuidarlo. Tus números de la suerte son 07, 21 y 66. Haces compras para tu casa y asuntos personales, pero lo mejor que puedes hacer es administrar bien tus recursos.