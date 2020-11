La emotiva nota de una clienta al dueño de un bar que ha tenido que cerrar se hace viral

La hostelería está siendo uno de los sectores más afectados por la pandemia y Patxi Trujillo, como tantos otros, está pasando por un mal momento. Ante las nuevas restricciones, se ha visto obligado a cerrar hasta nuevo aviso ‘La Viña de San Francisco’, un bar de barrio en Bilbao.

Pero a pesar de las malas noticias, Patxi recibió una emotiva sorpresa el lunes pasado. Cuando iba a su bar para recoger las últimas cosas y cerrarlo temporalmente encontró un sobre en la puerta titulado «Hasta enseguida». Y eso no era todo. Dentro del sobre había 30 euros en efectivo y un mensaje que ha corrido como la pólvora entre los usuarios de redes sociales.

«No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí podré trabajar este mes. Así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviese abierto», decía la nota. «Ya sé que esto no resuelve vuestra situación… Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte», concluye.

Patxi, de La Viña de San Francisco, se ha encontrado este sobre hoy al entrar al bar a apagar las últimas cosas que le quedaban.#HosteleriaEstamosContigo#ConNuestrosBares #hosteleriasegura@SanfranBilbi pic.twitter.com/pOJVp84fVd — bilbao Dendak (@bilbao_Dendak) November 9, 2020

«¡Juah! Estaba flipando en colores… Hasta se me cayó la lagrimilla, que soy muy ñoño. Pero luego me quedé un rato pensando y hasta que me dio un subidón para una pandemia entera», contó el dueño del bar a la Cadena SER.

Además de la emotiva nota, Patxi ha recibido otra buena noticia: los arrendatarios del local le han comunicado que no tendrá que pagar el alquiler mientras mantenga el bar cerrado. «He acumulado una deuda de 10.000 euros, pero ahora mismo me siento superbién porque siento mucha seguridad para cuando pueda volver a abrir», señala.

