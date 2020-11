La Juventus baraja la posibilidad de vender a CR7

A sus 35 años Cristiano Ronaldo se mantiene vigente y demuestra que le queda mucho hilo en el carretel en el fútbol grande de Europa. Sin embargo, los rumores en Italia están instalados hace semanas: su futuro es una incógnita y la Juventus baraja la posibilidad de venderlo en uno de los próximos mercados. Dos clubes poderosos tienen su nombre en carpeta y ahora trascendió cuánto dinero le demanda mantenerlo a la Vecchia Signora.

En la portada del diario italiano Corriere dello Sport hubo un apartado dedicado a CR7 que sembró cuestionamientos sobre su continuidad en la Juve e informó que el mantenerlo dentro de la plantilla a la entidad de Turín le cuesta 64 millones de euros (unos 75 millones de dólares por temporada). Este número simboliza aproximadamente el 25% del total de la plantilla bianconera.

Claro que los fríos números invitan a pensar en una venta inmediata pero los directivos de la Juventus también se ven obligados a evaluar otras cuesiones como la imagen, el merchandising, las atracciones por derechos de transmisión y otras cuestiones comerciales pero fundamentalmente el aspecto deportivo: el portugués es una de las máximas figuras.

Así lo demostró en el inicio de la temporada en la que se ausentó varios encuentros por haber sido positivo de COVID-19. No obstante el lusitano lleva convertidos 6 goles en apenas cuatro cotejos disputados (se ausentó ante el Crotone y el Verona).

Por el momento no trascendieron cifras de la cotización del jugador que tiene vínculo con los de Turín hasta 2022 pero sí surgieron dos interesados: Paris Saint Germain y Manchester United. El brasileño Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, declaró: “Hoy en el fútbol no sabemos qué va a pasar. Quizás mañana se despierte y diga que quiere ir a jugar a otro lado”. En tanto, aclaró que su elevado contrato no sería un impedimento para ficharlo para la Ligue 1. “En el próximo mercado tenemos que prepararnos por si surge esa posibilidad y eso es lo que hacemos habitualmente. Tenemos nuestras prioridades, nuestras listas, pero algo imprevisto puede pasar”, añadió.

Pero en Inglaterra se lo menciona desde hace tiempo y los Diablos Rojos sueñan con volver a los primeros planos continentales de la mano del delantero que militó nada menos que 6 temporadas en la institución (de 2003 a 2009 antes de ser vendido al Real Madrid) y obtuvo 10 títulos, incluidos la Champions League y el Mundial de Clubes en 2008.

Ronaldo no desespera y se centra en la actual campaña, en la que buscará retener el título de Serie A con la Juventus e ir por el premio grande: la Champions League. El equipo de Pirlo está encaminado para los octavos de final del certamen internacional pese a la última derrota en casa con el Barcelona de Lionel Messi, al que CR7 no pudo cruzar por haber estado aislado por coronavirus. Sí tendrá revancha en el Camp Nou (martes 8 de diciembre) y, mientras tanto, sumó minutos -y aportó un tanto- en la goleada 7-0 de su selección en el amistoso de ayer frente a Andorra.

Este sábado Portugal recibirá a Francia y el próximo martes visitará a Croacia en busca de defender la cima del Grupo 3 (Zona A) de la Liga de las Naciones de Europa.

