Luis Carlos Vélez dio positivo por coronavirus

El periodista Luis Carlos Vélez confirmó este jueves que dio positivo por coronavirus.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el director de noticias de La FM de RCN manifestó que se encuentra bien de salud junto a su familia e invitó sus seguidores a cuidarse y estar atentos ante cualquier síntoma.

“Acabo de recibir mis resultados. Como lo tenía previsto, soy positivo de coronavirus. No me siento tan mal, tuve peores días. Hoy he tenido una mejora importante. Ayer, también. Mi familia está bien. Estamos bien”, dijo Vélez.

La esposa del periodista Siad Char, también que tiene coronavirus.

La modelo, presentadora de farándula, periodista y exreina de belleza colombiana se hizo conocida tras representar a Cartagena en el Concurso Nacional de Belleza 2006, donde estuvo entre las 10 finalistas, y representar a Colombia en Miss Intercontinental 2007, su último trabajo conocido en Colombia fue como presentadora de farándula de Noticias Caracol.

“Anoche me llegó un mensaje que estoy positiva de COVID. No lo puedo creer, yo me he cuidado muchísimo, no sé donde lo cogí. No me hice el examen porque me sintiera mal, me lo hice porque Luis Carlos acaba de llegar de viaje y quería que él se hiciera el examen, yo lo acompañé, entonces me lo hice”, dice Char en sus historias de Instagram.

800Noticias