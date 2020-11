Miranda | Unidad Sanitaria no tiene tratamiento para pacientes con tuberculosis

Los Teques.- Pacientes que tienen tuberculosis, y residen en la subregión de Altos Mirandinos, en el estado Miranda, denuncian que no hay medicamentos para tratar la afección respiratoria en las sede de Sanidad y Hospital de Los Teques.

María Sánchez, tiene a su hijo recién diagnosticado con Tuberculosis Miliar, atendido en el Hospital Clínico Universitario en Caracas, donde le prescribieron tratamiento para la enfermedad. Por estar residenciado en Altos Mirandinos lo remitieron a la Unidad Sanitaria Número 1 del estado Miranda o al Hospital Victorino Santaella (HVS).

«Cuando fui a buscar las pastillas en Sanidad me informaron que tenían casi un mes que no les suministraban los tratamientos», dijo.



Al no tenerlo en la Unidad Sanitaria tampoco está disponible el hospital Victorino Santaella. Sánchez reseñó que al no obtener respuesta en la región altomirandina decidió ir a Caracas a buscarla en otras unidades sanitarias, donde le negaron el medicamento por estar residenciada en Altos Mirandinos.

«Me pregunto entonces. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que se agrave la situación? ¿O nos resignamos a la muerte?», agregó.

Los medicamentos para tratar enfermedades como la tuberculosis y otras infectocontagiosas son únicamente proporcionados a través de los organismos del Estado. “No hay farmacias que expendan el medicamento pues únicamente es proporcionado por el estado. Se supone hay un censo, y mi hijo solo tuvo tratamiento hasta el martes”, detalló.

El equipo de El Pitazo acudió a la Unidad Sanitaria número 1 en Los Teques y señalaron que no tienen información de cuando se les abastecerá de estos medicamentos, al igual que el tratamiento de pacientes diabéticos y con Infecciones de Transmisión Sexual como VIH. Se conoció que no han entregado desde el mes de septiembre.

Relató una fuente ligada a la Dirección Regional de Salud señaló que no hay un censo de personas con esta enfermedad en la subregión altomirandina, por lo que cuando llegan las medicinas no alcanza para todos los que la requieren.

