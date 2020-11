Mohamed Salah dio positivo por covid-19

l futbolista egipcio y delantero del Liverpool Mohamed Salah dio positivo en un test de COVID-19 en Egipto, donde está concentrado con su selección para un partido de clasificación de la Copa Africana de Naciones (CAN), pero no presenta síntomas, informó la Federación Egipcia de Fútbol (EFA).

#LFC forward Mohamed Salah has tested positive for Covid-19, the Egyptian FA has confirmed.

