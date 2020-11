No es cierto el compromiso de Tania Ruiz y Peña Nieto

Rumores del compromiso de Tania Ruiz y Peña Nieto se difundieron en redes sociales gracias a una publicación de la modelo.

El expresidente de México está siendo acusado por la fiscalía de su país de traición a la Patria, por lo que a muchos les pareció un mal momento para pedir matrimonio.

Tania Ruiz Eichelmann compartió en Instagram unas fotos donde muestra un anillo, con estos mensajes:.

“Que dure para siempre por amor y jamás por costumbre. Forever and Ever!! My Love!” y “Uno para el otro y los dos para Dios. Tus manos y las mías. Siempre de tu mano. Amándote hoy y si Dios quiere para siempre”.