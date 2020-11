Un conductor graba un apuñalamiento por una discusión de tráfico en Madrid #españa

Madrid. Un día más, una mañana más en la madrileña calle Meneses de Arganzuela. 12 de noviembre, ayer, 13:30 horas. En un coche, un Citroen C4 de color negro, viaja un hombre con gorra, de aspecto juvenil y ropa oscura. En otro, un mini, viaja otro hombre de cuyo aspecto poco o nada se puede destacar. Hay un tercer protagonista, un tercer conductor que ha decidido grabar una escena que le ha llamado la atención. Los vídeos están en poder de OKDIARIO y los reproducimos para difundir una escena singular: una discusión de tráfico que acaba de una forma tan violenta como inesperada. Un apuñalamiento de un conductor por una discusión de tráfico.

En las diferentes secuencias que graba el tercer conductor puede apreciarse como El C4 se ha detenido delante del Mini y no arranca. La cosa viene de atrás. Una maniobra peligrosa arranca el enfado entre los protagonistas de esta historia y el conductor del Citroen decide exasperar al del Mini deteniendo su utilitario delante de él. Por ahí no va a pasar hasta que al tipo de la gorra le apetezca.

Por fin arranca, siguen la marcha. El tercer conductor vuelve a grabar. Se ha dado cuenta de que al menos el conductor del Mini no considera el asunto zanjado y ha comenzado una persecución a toda velocidad por las calles de Arganzuela. El hombre que graba sospecha que más adelante puede pasar algo grave si ambos coches vuelven a coincidir, y no se equivoca. Cuando el testigo vuelve a enfocar a la acción la escena es inesperada. El C4 se ha cruzado literalmente en el camino del Mini, no le va a dejar continuar de nuevo, pero esta vez la intención no es cabrearlo, es algo más. El tipo de la gorra baja de su coche, abre la puerta del Mini y apuñala al conductor. Le asesta varios mandobles pero dos llegan de manera certera al muslo del conductor, a quien deja malherido para abandonarlo a su suerte mientras regresa a su coche para huir del lugar. El testigo, afortunadamente, acaba de grabar el apuñalamiento del conductor. Un elemento clave para cazar al apuñalador.

Desde ese momento el Cuerpo Nacional de Policía activó un dispositivo que desde las últimas 24 horas. Controles específicos para localizar el C4, eso lo primero, y luego tratar de localizar al autor del apuñalamiento. En las últimas horas se ha podido averiguar que el coche del sospechoso está a nombre de una mujer y trata de determinarse nacionalidad y posibles antecedentes que pudiera tener. Mientras la víctima se recupera de las heridas se espera que el autor sea detenido en las próximas horas.