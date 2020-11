Venezolana con visa rechazada por Chile: «Me cortaron las alas»

Cerca de 500 mil venezolanos han podido arribar a Chile con la ilusión de encontrar mejores condiciones de vida y con el compromiso de trabajar. Desde el año 2018 el gobierno de Sebastián Piñera anunció que los venezolanos que quisieran residenciarse en ese país suramericano deben solicitar la Visa de Responsabilidad Democrática.

Este procedimiento se había venido cumpliendo a cabalidad. La mayoría de los venezolanos que desde mediados de 2018 residen en Chile, obligatoriamente, debieron hacerlo con visa. Este proceso a muchos les llevó cerca de un año.

Una vez aprobada y estampada la visa, el solicitante sólo tiene 90 días para trasladarse a Chile. Una vez en territorio chileno cuenta con 30 días para realizar el registro de visa y no quedar ilegal.

Sin embargo, la inesperada medida de la Cancillería chilena de cancelar el trámite de la visa a los venezolanos no hizo más que generar frustración e incertidumbre entre ellos.

Reunificación familiar suspendida

Moisés González, caraqueño, vive en la Región Metropolitana desde junio de 2019. Actualmente, y debido a la pandemia, trabaja como repartidor; vive con uno de sus hermanos, quien llegó a Chile en febrero de 2018; la decisión de la suspensión de las visas los tomó por sorpresa, afectando la reunificación familiar, ya que estaban a la espera de su hermano mayor y su mamá.

El hermano mayor de Moisés vive en Caracas. Hizo la solicitud de su visa en junio de 2019 en la embajada chilena que está ubicada en Puerto Ordaz, estado Bolívar. En diciembre de ese mismo año le notificaron que para completar la solicitud debía acudir a la embajada en enero de 2020.

En la embajada le estamparon la visa y a partir de ese momento solo contaba con 90 días para poder trasladarse hasta Chile. Tenía planificado su viaje en abril de 2020. Sin embargo, por la suspensión de los vuelos y el cierre de fronteras no pudo viajar.

“Claramente no pudo salir por el tema de la pandemia y en su caso no sabemos cuál es su estatus, porque a él no le llegó la notificación del correo”, dijo Moisés a El Pitazo.

Hasta los momentos no ha habido un comunicado oficial por parte de la embajada chilena en cuanto al estatus de quienes no pudieron salir de Venezuela, teniendo su visa estampada.

En el caso de la madre de Moisés, había realizado la solicitud de la Visa de Responsabilidad Democrática en septiembre de 2019 y fue en junio de este año cuando le notificaron a través del correo electrónico que debía llevar los requisitos para completar la solicitud de visa para julio de 2021.

La mamá de Moisés vive en Caracas y tiene 67 años. La razón por la cual se mudaría con sus hijos es porque de quedarse en Caracas le tocaría vivir sola; su esposo murió hace unos años. Si los lapsos de tiempo se hubiesen cumplido, obtener la visa le habría tomado casi dos años.

Trámites cancelados

La incertidumbre se apoderó de otros venezolanos solicitantes de visa: aquellos que estaban esperando retirar el documento de la embajada.

«Me cortaron las alas, yo estaba muy ilusionada, esta Navidad esperaba poder reencontrarme con mis hijos a quienes no veo desde hace tres años», narró con nostalgia Albis Molina, a quien solo le faltaba retirar la visa en la embajada para poder viajar a Chile.

Albis empezó a hacer trámites desde julio de 2019 y en marzo se disponía a retirar su visa estampada. Pero esa misma semana el gobierno en Venezuela suspendió los viajes entre estados, sucesivamente, cerraron los vuelos nacionales y el gobierno de Chile impidió el ingreso de extranjeros a ese país.

Ahora se encuentra a la espera de las indicaciones de la embajada de Chile, para saber cuál será el procedmiento para retirar su pasaporte y volver a solicitar la visa.

