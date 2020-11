Venezolano Ignacio Castillo presenta su nuevo documental “La Danubio”

El próximo miércoles 2 de diciembre los venezolanos podrán ver, a través de la plataforma de Trasnocho Cultural, La Danubio; un documental dirigido por Ignacio Castillo Cottin que le ofrecerá a los venezolanos una inyección de optimismo sobre la Venezuela pujante, resiliente y trabajadora, la que no solemos voltear a ver todos los días y que tanta falta hace destacar en estos momentos.

Este documental enseña cómo funciona la pastelería más famosa de la capital venezolana. En la voz de sus protagonistas esta pieza nos cuenta la agridulce dinámica familiar de los Kerese, principalmente de Evelia y sus tres hijos – Pablo, Andrés y Alejandro – que ha hecho que este negocio familiar sea tan exitoso, no solo porque arriba a sus 50 años sino porque se ha convertido en sinónimo de Caracas.

Se trata de una gran apuesta de la productora Pa’ Los Panas, con la dirección del cineasta venezolano Ignacio Castillo Cottin, conocido por su destacado trabajo en los largometrajes El Inca (2016) y La Virgen Negra (2008).

Seguir echándole pichón

Castillo Cottin explica que inicialmente su motivación para hacer esta pieza fue netamente emocional. “Vivir en Venezuela, mantenerse aquí por voluntad propia, es algo particular hoy día. Conseguir a gente trabajando en Venezuela, invirtiendo en Venezuela y echándole pichón y visualizándose a mediano o largo plazo en Venezuela es algo difícil de encontrar porque en mi generación es más fácil ver a quien quiere irse, que a quien quiere quedarse. Eso me generó una conexión emocional con gente que está en Venezuela en la misma página que yo, que está trabajando en y por el país y que no se ve lejos de aquí”.

A pesar de que 2020 no ha sido el mejor año para la industria cinematográfica, también ha sido un año lleno de oportunidades para quien ha sabido reinventarse.

“Creo que será una inyección a nuestra identidad desde una perspectiva diferente, de una Venezuela que no estamos viendo. El documental puede servir justamente como un espaldarazo para la gente que todavía está en el país y también para aquellos que no – más allá de la melancolía; porque podrán ver un dibujo de la Venezuela que existe, al margen de la crisis, que es la que puja, que resiste y que sigue trabajando todos los días con el sueño de ver un mejor futuro. Eso es algo que quienes viven en Venezuela y que quienes están afuera disfrutarán en un momento como éste”, explica Ignacio Castillo Cottin.

