Video: ¡Preocupante! En el Congreso radican proyecto que acabaría con la Ley de Garantías #colombia

Algunos congresistas de la república mostraron su preocupación ante un proyecto que avanza en el Senado, y que buscaría además de implementar el voto electrónico en 2022, lo que según muchos no tendría mucha transparencia, están pensando en eliminar la Ley de Garantías, lo que le permitiría a los gobiernos de turno realizar contratos en medio de elecciones.

El senador Roy Barreras indicó en su cuenta de Twitter que “en el último artículo del Código Electoral se pretende DEROGAR LA LEY DE GARANTIAS facilitando feria de contratos en los 4 meses anteriores a elecciones y utilización de bienes públicos para campañas en manos de un gobierno concentrador de poder”.

Por su parte, Angélica Lozano también mostró su preocupación y argumentó que “es un error monumental e histórico eliminar la Ley de Garantías. Es un engaño decir que es bueno eliminarla para reactivar la economía. El Partido Verde coincide en no aprobar la derogación de la Ley 996 de 2005”.

Otro de los que mostró su indignación fue el senador Rodrigo Lara, quien argumentó que varios de los puntos dejan muchas dudas, como el voto electrónico. Indicó que eso se prestaría para crear ‘personas falsas’ y podría acomodar la elección a un candidato determinado.

Se prepara un fraude de grandes dimensiones en las elecciones de 2022. La democracia, garante de su libertad y sus derechos, está en peligro ⛔️👇 pic.twitter.com/NOvVbrHC5n — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 13, 2020

