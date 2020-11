Yankees y Mets quieren al boricua Yadier Molina para la temporada 2021 de MLB

Tanto los Mets como los Yankees están interesados en adquirir los servicios del boricua Yadier Molina de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas.

De acuerdo con reportes de Jon Heyman, Insider en MLB, los dos equipos de Nueva York quieren dar el golpe de autoridad y ya entablaron comunicación con el agente del puertorriqueño para conocer mayores detalles sobre el acuerdo que pretende el receptor que recién finalizó su contrato con los St. Louis Cardinals.

Future Hall of Famer Yadier Molina has received calls with interest from both the Yankees and Mets plus 3-4 other teams in addition to the #STLCards as I just said on @MLBNetwork St. Louis is the likely favorite but in free agency you never know. Seeks a 2-year deal.

— Jon Heyman (@JonHeyman) November 12, 2020