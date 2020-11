Ántero Flores: «La política es diálogo» #perú

El titular de la PCM, Ántero Flores-Aráoz, señaló que sí hay peruanos que apoyan a Merino de Lama.

El presidente de Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, negó que Manuel Merino de Lama esté considerando renunciar al cargo de la presidencia de la República. Debido a las masivas protestas en su contra a nivel nacional. Además, indicó que existen millones de peruanos que respaldan al presidente.

“Tiene millones de peruanos que lo respaldan, lamentablemente están en sus casas. No los invitaría a salir. No (está evaluando renunciar), porque tienes también millones de peruanos que lo respaldan. Lamentablemente, (están) en sus casas que no han salido a las calles”, expresó Flores.

También, Ántero Flores aseveró que el actual Gobierno es “legítimo y constitucional” y que viene evaluando algunas acciones respecto a la actual situación que atraviesa el país. Señaló que el actual Congreso fue elegido en las urnas por los peruanos.

“Hay infinidad de motivaciones. Hay algunos que han salido espontáneamente por motivación política, otros porque están asqueados de tantos años de corrupción, hay muchos motivos. Hay que ayudar a que nos digan sus reclamos, conversar. La política es diálogo, no imposición”, agregó.

Por último, Ántero Flores-Aráoz hizo un llamado a la “tranquilidad” y a conversar con aquellos que se encuentran en contra de la sucesión presidencial. Asimismo, el titular de la PCM sostuvo que la Policía Nacional uso armas no letales para dispersar a los manifestantes que realizaban disturbios. Incluso, rechazó que los perdigones de goma hayan sido lanzados de cerca.