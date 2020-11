Cinco protestas por gasolina se registraron en Miranda del #11Nov al #14Nov

Valles del Tuy.- La escasez de gasolina se agudiza cada día más en el estado Miranda. La situación, que mantiene desesperados a los conductores, ha generado al menos cinco protestas en las últimas 96 horas.

La primera manifestación ocurrió el 11 de noviembre, a la altura de la gasolinera de El Cercado, en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, conocida como la Petare-Guarenas. En esta misma arteria vial hubo otras dos trancas al día siguiente, en las cercanías de las entradas a las estaciones de servicio Vistalago, a la altura de El Cercado, y Bohío en Mampote.

El viernes 13 de noviembre, la protesta fue en el kilómetro 12 de la carretera Panamericana, en las adyacencias de la urbanización Picott, en el municipio Los Salias. José Medina llegó a las 9:00 am a la cola. Transcurrieron ocho horas y no logró su cometido. «No puede ser que estés todo el día en la cola y, a menos de 20 carros, se termine la gasolina cuando la gandola llegó a las 8:00 am», explicó Medina.

La mañana de este sábado 14 de noviembre continuaron las quejas. Usuarios cerraron en los alrededores de las bombas Arichuna y La Peñita, en la ciudad de Charallave, en los Valles del Tuy. También en la bomba Sucua de esta ciudad hubo molestias, porque llegó una gandola, pero, al parecer, no la iban a descargar en el lugar.

Las quejas en las protestas son las mismas: las horas que tardan los usuarios en cola sin tener certeza de que surtirán sus vehículos de combustible; la preferencia por parte de los funcionarios militares encargados de las bombas; el cobro en dólares a cambio de no hacer cola y la limitación en la cantidad de litros de combustible.

En medio de esta situación, conductores han optado por acudir a las bombas a precio internacional. En los Valles del Tuy, la BP en Charallave es la única que vende legalmente en divisas, hasta ahora. 15 días atrás, en esta estación de servicios se observaban pocos carros, pero desde hace cuatro días la situación cambió. Entretanto, en Los Teques, la única estación de servicio a precio internacional tiene más de ocho días sin ser equipada.

El 13 de noviembre, un conductor llegó a la BP de Charallave a las 11:28 am y no fue sino a las 5:04 pm cuando surtió su vehículo. «Estas gasolineras también están colapsando, porque ante la falta de combustible en las subsidiadas no nos queda otra alternativa», señaló un manifestante.

Equipo de CorresponsalesVista_4

