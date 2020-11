¿En qué consiste la hiperinsulinemia? #españa

Aunque generalmente se asocia la hiperinsulinemia con la diabetes, en sí misma no es esta enfermedad. Sin embargo, una diabetes mal controlada puede provocarla. Al mismo tiempo, la hiperinsulinemia no tratada puede convertirse en diabetes, es difícil de detectar ya que casi no presenta síntomas. La hiperinsulinemia consiste en elevados niveles de insulina en la sangre, lo cual provoca alteraciones en los niveles de azúcar. ¿Por qué ocurre esto? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es la insulina?

La insulina es una hormona segregada por el páncreas. Su función es regular los niveles de glucosa en la sangre. Recordemos que la glucosa es la fuente de energía más importante de nuestro organismo. Proviene principalmente de los hidratos de carbono que consumimos al alimentarnos.

La descomposición de los hidratos de carbono en glucosa comienza en la boca, aunque la mayor degradación se produce en los intestinos. Allí la glucosa pasa al torrente sanguíneo. Para entrar en las células, la glucosa necesita la insulina. Después de comer, el páncreas segrega una gran cantidad de insulina, a fin de regular el nivel de azúcar en la sangre. La glucosa no utilizada por las células es almacenada por la insulina en los músculos, el hígado y el tejido adiposo.

¿Cómo se produce y cuáles son las causas de la hiperinsulinemia?

Si los tejidos encargados de almacenar el exceso de glucosa no interpretan adecuadamente las señales de la insulina, no pueden absorberla. Este fenómeno se denomina resistencia a la insulina. En esencia, disminuye la sensibilidad de las células a la insulina. En consecuencia, el páncreas detecta altos niveles de glucosa y para equilibrarlos envía más y más insulina. Así se produce la hiperinsulinemia.

Las causas pueden ser varias:

Mala alimentación.

Envejecimiento.

Predisposición genética.

Tumor en el páncreas.

Demasiadas células secretoras de insulina en el páncreas (neidoblastosis).

Síntomas y tratamiento

La hiperinsulinemia es una de las llamadas “enfermedades silenciosas”. Esta denominación se debe a que prácticamente no tiene síntomas hasta que el problema se encuentra avanzado. De ahí los riesgos que conlleva su aparición.

Los síntomas son:

Debilidad muscular.

Visión borrosa.

Cefaleas.

Sed intensa.

Temblores.

Confusión.

Aumento de peso, debido a que la resistencia a la insulina promueve la acumulación de grasa y amplifica la sensación de hambre.

Trastornos metabólicos como aumento de triglicéridos, disminución del colesterol bueno y obesidad.

El tratamiento de la enfermedad consiste básicamente en dieta, control glucémico, ejercicio y pérdida de peso. Una dieta para controlar la hiperinsulinemia debe ser baja en azúcares simples y cereales refinados. En cambio, deben contener fibra, vegetales, carne magra y cereales integrales.

Variación de los niveles de insulina

Toma en cuenta que los niveles normales de insulina en sangre son variables a lo largo del día.

En ayunas y entre comidas los niveles son bajos.

Cuando ingresan los alimentos a la boca, hay un pico de insulina.

Los niveles pueden subir y bajar rápidamente, de acuerdo a las necesidades.

En la práctica, la hiperinsulinemia está representada por niveles de insulina en sangre superiores a 15mUI/ml en ayunas.

