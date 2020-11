🙌México vence a Corea en tres minutos – 😷Crisis de coronavirus en la Selección de Ecuador – 👌Abraham Ancer sigue en la pelea por el Masters

Lo que pasó ayer 👊 1. Dominó todo el partido: México resolvió en tres minutos el amistoso ante Corea del Sur 😰 2. Enner Valencia y otros seleccionados de Ecuador dan positivo a COVID-19 y no jugarán contra Colombia 💯 3. Domingo decisivo en el Masters: El mexicano Abraham Ancer saldrá en segundo lugar y buscando la gloria 😧 4. Diego Maradona Junior, internado por complicaciones de COVID-19 🥊 5. Terence Crawford vs. Canelo Álvarez: El estadounidense habló sobre un posible combate con el mexicano Dato: El campeón mundial welter, que tiene récord de 36-0 (27 KOs), comentó al respecto esta semana cuando un reportero mexicano le preguntó sobre enfrentar a Álvarez (53-1-2, 36 KOs). 😲 6. Adiós a la racha: Casi 3 años después, Sergio Ramos falló no uno… ¡dos penales! Dos años, seis meses y cinco días pasaron desde la última vez que Sergio Ramos había fallado un penal y en esta infame noche se acabó la racha no con uno, sino con dos fallos.

Dato: El último fallo de capitán español databa del 9 de mayo de 2018, en el Estadio Sánchez Pizjuán. Desde entonces, habían caído 23 goles en partido oficial y dos en amistosos. 🤑 7. Kobe Bryant entra a la lista de celebridades fallecidas con mayores ganancias Dato: “Black Mamba” apareció en el conteo realizado por la revista Forbes, que incluye a las 20 celebridades con mayores ingresos y donde comparte espacio con Marilyn Monroe, Freddie Mercury, John Lennon y Bob Marley, entre otros.