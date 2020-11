🔴 #ÚLTIMAHORA Trump en Twitter «Ganó (Biden) porque La Elección fue Amañada»

Trump admite que Biden gan贸 las elecciones, pero insiste en que fue gracias al fraude. Es la primera vez que el presidente saliente reconoce la victoria de su rival, aunque insiste en las mismas acusaciones de la primera hora

REPORTE CONFIDENCIAL Hace treinta minutos desde su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump env铆o el siguiente mensaje:

Gan贸 porque la elecci贸n fue ama帽ada. NO SE PERMITEN OBSERVADORES U OBSERVADORES DE VOTO, voto tabulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputaci贸n y un equipo de mala calidad que ni siquiera pod铆a calificar para Texas (隆que gan茅 por mucho!), Los medios falsos y silenciosos, & 隆m谩s!

Al decir GAN脫, pero con trampas, parece ser un reconocimiento impl铆cito de que Biden es el presidente electo.

Otro tuit

Todos los 芦fallos禄 mec谩nicos que tuvieron lugar la noche de las elecciones fueron en realidad ELLOS atrapados tratando de robar votos. Sin embargo, tuvieron mucho 茅xito sin que los atraparan. 隆Las elecciones por correo son una broma enfermiza!

