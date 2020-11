El sector del automóvil alerta de que las ventas no alcanzarán los niveles de 2019 ni en 2021 #españa

La crisis del coronavirus ha asestado un golpe sin precedentes al mercado del automóvil español, que acumula una caída de las matriculaciones del 37% hasta octubre. No obstante, el sector no prevé una recuperación de la demanda y alertan de que no se alcanzarán los niveles de ventas de coches previos a la pandemia en 2021, a pesar de que ya se ha puesto en marcha la herramienta para solicitar las ayudas estatales a la compra de vehículos, más conocidas como Plan Renove.

Así lo han explicado fuentes del sector en conversaciones con este diario: «La intensa caída de la demanda en los últimos meses ha provocado que las expectativas de recuperación, que se vislumbraban en el mes de julio, se desmonten lastradas por el impacto de la segunda ola en Europa, por lo que en 2021 tampoco se volverá a los niveles de ventas de 2019 con 1.258.260 unidades entregadas».

El sector prevé que las matriculaciones de vehículos cierren el año con 800.000 unidades, lo que se traduce en una caída del 35% por el impacto de la crisis del coronavirus. No obstante, señalan que «realizar previsiones en la actualidad es complicado, debido a la continua revisión de las estimaciones de la economía».

«La situación de crisis se va a extender al año 2021 y si no queremos que el sector y su empleo caigan aún más, será necesario mantener los apoyos, ya que el desplome de las matriculaciones podría ser aún peor», alertan. Además, avisan de que está en juego el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional y dos millones de puestos de trabajo.

¿Funciona el plan Renove?

Además, explican que «el anuncio del plan Renove tuvo un efecto llamada que contribuyó a reactivar la demanda en los primeros meses, pero, como temíamos, ha tenido algo de espejismo». En concreto, octubre ha registrado la mayor caída de la demanda desde que el Ejecutivo anunciará en junio un plan dotado de 3.750 millones de euros para hacer frente al impacto de la pandemia.

Las matriculaciones han registrado una caída del 21% hasta alcanzar el volumen de 74.228 unidades en el noveno mes del año, a pesar de la puesta en marcha de la página web para solicitar las ayudas estatales al automóvil el pasado 20 de octubre. Sin embargo, el castigo al sector del automóvil español se intensifica en el acumulado del año, que amplía su desplome hasta el 37% entre los meses de enero y octubre -hasta 669.662 unidades-, según los datos de las patronales del sector. Un dato que sitúa a España a la cola de Europa, lejos del 26% de caída que ha registrado el mercado francés impulsado por las ayudas al automóvil de Emmanuel Macron.

Un desplome que no ha conseguido frenar el Plan Renove, que va camino de ser un nuevo engaño del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que después de poner en marcha con meses de retraso la aplicación informática para solicitar la subvención, la página web para la concesión directa de las subvenciones funciona con dificultades. Un problema que se suma a que una vez tramitada completamente la solicitud, el Ejecutivo se da hasta seis meses más para aprobar y conceder la ayuda.

«El retraso en la puesta en marcha de la herramienta para solicitar la ayuda del Renove, que se abrió el pasado día 20 de octubre, ha hecho que, en cierta forma, se diluya su carácter incentivador en medio de un contexto de incertidumbre económica derivada de la segunda ola derivada de la crisis coronavirus», advierten fuentes del sector en conversaciones con este diario.

Un nuevo lastre para el automóvil

Un lastre que se suma la subida generalizada del impuesto de matriculación que entrará en vigor el próximo 1 de enero por la finalización de la prórroga que minimizaba hasta final de año 2020 el impacto de los nuevos niveles de contaminantes y de emisiones de CO2 ordenados por la Comisión Europea (CE), más conocidas como WLTP. En concreto, el precio de los vehículos nuevos subirá entre 600 y 1.000 euros.

Ante este escenario, el sector han mostrado su «máxima preocupación» por la evolución de cara al arranque del año y el impacto que puede provocar en el precio de los automóviles. No obstante, aseguran que están trabajando para neutralizar el impacto del impuesto sobre el consumidor y piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez medidas similares a las de Francia o Portugal, donde ya han resuelto el problema.