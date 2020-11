Illinois al borde de una nueva cuarentena obligatoria para frenar la covid-19 #eeuu

Illinois reportó este sábado 11.028 casos nuevos de covid-19 y 116 muertos, y quedó al borde de una nueva cuarentena estricta, según dijo el gobernador estatal JB Pritzker.

Desde el comienzo de la cuarentena, este estado del Medio Oeste totaliza 562.985 casos, con un total de 10.670 muertos y una tasa de positividad del 14,7 %, ubicándose entre los puntos de mayor incidencia de la enfermedad en el país.

More Illinoisans are in the hospital battling COVID-19 now than we saw at our highest average in the spring – and increasingly, we have regions at risk for potential ICU bed shortages and staffing shortages as our case rates continue to rise.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) November 14, 2020