Taylor Swift habló sobre su noviazgo

Taylor Swift se sinceró, con la revista Rolling Stone, acerca de su relación con el actor británico Joe Alwyn, admitiendo que ha tratado de mantener su noviazgo alejado de las cámaras y los medios.

Asimismo, dijo que se sentía feliz de haberlo encontrado, pues con él comenzó a vivir una etapa que ya había olvidado cómo era; pues la privacidad es un lujo que últimamente no se había podido dar.

“Creo que gracias a conocerlo y a la relación que mantenemos a día de hoy, empecé a tomar decisiones que consiguen que mi vida se asemeje más a una vida real y menos a una historia creada para que la comenten en los diarios”, comentó Taylor.

Recalcó que en la actualidad se siente muy feliz de haber encontrado el amor de la mano del actor; pues siente que quiere escribir canciones que reflejan sentimientos llenos de cariño como lo está haciendo ella.

Por su parte, Swift detalló que le daba un poco de miedo cuando comenzó su relación, porque los fans se podían hacer una idea de que las letras de sus canciones cambiaran por estar emprendiendo una relación.

Por tal motivo la cantante dijo que seguirá cantándole al desamor así no lo esté viviendo: “Antes lo era, antes de que mi suerte cambiara; pero aún escribo sobre ese tema. Me encanta; y siempre tengo algún amigo, en algún lugar, que está pasando por una ruptura, y eso me empuja a componer”.