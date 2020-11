Biden advierte que «morirá más gente» por covid-19 si Trump no coopera con él #eeuu

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este lunes de que la peor consecuencia de la obstrucción del mandatario Donald Trump al proceso de transición es que «morirá más gente» por la covid-19, y dijo que él «no dudará» en ponerse la vacuna cuando esté disponible.

En una rueda de prensa en Wilmington, Biden celebró que haya una segunda candidata a vacuna de la covid-19 que avanza hacia su aprobación, la de la farmacéutica Moderna, pero recordó que no servirá de nada tener ese producto si no hay un plan sólido para vacunar a todo EE.UU.

«Cuanto antes tengamos acceso al plan del Gobierno (de Trump) para distribuir (la vacuna), antes avanzará esta transición», afirmó el presidente electo.

Today’s news of a second vaccine is further reason to feel hopeful. What was true with the first vaccine remains true with the second: we are still months away. Until then, Americans need to continue to practice social-distancing and mask-wearing to get the virus under control.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020