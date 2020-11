Cámara graba cómo un perro ‘juega a las escondidas’ con su dueña y escena se vuelve viral

Una escena que te llenará de ternura apenas la veas. En Instagram circula un video que se volvió viral rápidamente por mostrar cómo un perro ‘juega a las escondidas’ con su dueña. El momento captado por una cámara dio la vuelta al mundo.

La grabación que se volvió tendencia inicia con la niña diciéndole a su mascota que quería jugar a las escondidas. Segundos después, ella le indicó que vaya al muro que estaba atrás de él para iniciar con todo.

El perro, de acuerdo al video compartido en Instagram por la cuenta omarvonmuller, exactamente el 27 de abril del presente año, entendió sus palabras, pues fue hacia el lugar señalado por su pequeña dueña y se paró en dos patas para posteriormente agachar su cabeza, como si estuviera contando para que su propietaria tenga tiempo de esconderse.

El clip también nos permite apreciar que en ese momento el can volteó a ver dónde se escondía su dueña para hacer más sencilla la búsqueda, por lo que la niña le dijo que no espiara. El perro entendió muy bien ello y esperó a que ella le indicara el momento en que tenía que ir a buscarla. Cuando escuchó que ya era hora, empezó a moverse. Si bien no se sabe si encontró o no a su amiga, la grabación conmovió a miles de usuarios de Estados Unidos, México y España.

El Comercio