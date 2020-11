Congreso de Perú votó a favor de la renuncia de Merino mientras busca sucesor

Antes de la renuncia del ahora ex presidente interino de Perú, Manuel Merino, el Congreso comenzó a debatir sobre el sucesor del dirigente de Acción Popular. Ahora, con la renuncia confirmada, las gestiones empiezan a desarrollarse a contrarreloj.

Por estas horas el Congreso debate los posibles candidatos para asumir la nueva Junta Directiva y, por tanto, la presidencia.

En la lista figuran varios integrantes del centrista Partido Morado, que el lunes pasado votó en contra de la vacancia del ex jefe de Estado Martín Vizcarra. En ese sentido, el escritor y analista político Mario Vargas Llosa propuso al congresista Gino Costa como figura idónea para el período de transición. También se habla de su compañera de bancada Carolina Lizárraga, aunque le juega en contra el ser militante y precandidata a la presidencia, mientras el perfil propuesto es el de un independiente que no tenga aspiraciones al Ejecutivo. De todas formas, recibiría el apoyo de otros movimientos como el Frepap, Frente Amplio, Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso, mas no el de su propia agrupación.

Para Vargas Llosa, el reemplazo debe ser “una persona que sea realmente independiente, como el señor Gino Costa”, y recordó que el congresista votó en contra de la vacancia de Vizcarra. “Está en condiciones de asumir esta responsabilidad y garantizar unas elecciones en abril que sean limpias y respetadas”, comentó.

No obstante, el Partido Morado denunció que “una minoría del Congreso quiere debilitar” al bloque. “Además, no han tomado en cuenta nuestra primera sugerencia: que el congresista Gino Costa sea quien asuma el cargo de Presidente del Congreso. Nos dijeron, tajantemente, que no votarían por él, lo cual alargaría esta crisis”.

“Por el bien del país, y ante la falta de seriedad de algunas bancadas en el Congreso por llegar a un consenso, las mismas que siguen tomando decisiones en base a sus intereses, el Partido Morado propone lo siguiente: que el vocero de la bancada Morada, Francisco Sagasti, asuma la Presidencia del Congreso; que el nuevo Presidente del Congreso, Francisco Sagasti, convoque a un pleno, hoy mismo, para someter a votación la anulación del acuerdo sobre la vacuna; lo cual es una posibilidad válida establecido en el marco legal vigente; exigir a las bancadas que corrijan el caos que han desatado y voten para retractar la vacancia. Confiamos en que el Tribunal Constitucional reafirmará esta decisión”, agregó.

De esta forma, “tanto el señor Vizcarra como su gabinete retomarán sus cargos de inmediato para continuar con los esfuerzos contra la pandemia y la crisis económica”.

Los medios peruanos, por su parte, especulan con que los jefes de bancadas están pensando designar en su lugar a alguno de los 19 parlamentarios que votaron contra la destitución.

Minutos después del ultimátum presentado por el Congreso, el presidente Merino anunció su renuncia al cargo. Decisión que tomó, además, después de que 16 de los 18 ministros de su gabinete renunciaran desde la noche del sábado, tras la violenta represión de las manifestaciones multitudinarias, que dejó dos muertos y más de cien heridos.

La actuación policial ha sido severamente cuestionada por la ONU y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, desde que empezaron las protestas el martes, el día que asumió Merino.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un ente de la Organización de los Estados Americanos, lamentó la muerte de los dos manifestantes “durante acciones de represión estatal a las protestas multitudinarias” y exigió “investigar inmediatamente los hechos y establecer responsabilidades”.

“No tengo responsabilidad en la violencia”, declaró este domingo el número dos del gobierno, el primer ministro Ántero Flores-Aráoz.

Apenas Merino hizo el anuncio, las calles de Lima se llenaron de manifestantes que golpearon cacerolas y gritaron consignas, en una bulliciosa celebración.

Infobae