El FBI arrestó a 26 venezolanos por tráfico de drogas

Agentes del FBI arrestaron a 26 venezolanos que formaban parte de una organización de narcotraficantes y estaban en medio de una transacción, así lo informó el Departamento de Justicia del Distrito de Puerto Rico en su página web.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y el agente especial a cargo del FBI, Rafael Riviere Vázquez, señalaron que el hecho ocurrió el pasado primero de noviembre en Altamar, cuando el grupo de narcotraficantes viajaban en dos embarcaciones con matrícula venezolana y se disponían a una compraventa de cocaína en el área oeste del país.

“Esta acusación y arrestos son un reflejo de nuestra determinación de combatir el tráfico de drogas y una clara indicación del éxito de nuestros esfuerzos de investigación conjuntos”, dijo Muldrow. “Las organizaciones criminales transnacionales que buscan importar narcóticos a los Estados Unidos Continentales deben saber que las agencias policiales de Puerto Rico están trabajando juntas para erradicar su amenaza y que continuaremos atacando agresivamente sus operaciones de contrabando de drogas y lavado de dinero”, continuó.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros socios que trabajaron con nosotros en esta operación a gran escala, específicamente la Policía de Puerto Rico – FURA Intel, US Marshal Services, US Customs and Border Protection, Puerto Rico Department of Corrección, Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Y Guardia Costera de Estados Unidos. Este extraordinario resultado no hubiera sido posible sin su colaboración”, dijo el agente especial a cargo del FBI, Riviere Vázquez.

Las alegaciones en la acusación aseguran que a partir de una fecha desconocida y hasta el 1 de noviembre de 2020, los acusados ​​conspiraron para poseer con la intención de distribuir cocaína mientras estaban a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, y conspiraron para importar entre 500 y 700 kilogramos de cocaína de Venezuela. Tras la operación de arresto del 1 de noviembre, el peso total de la cocaína recuperada fue de 679,2 kilogramos. El valor estimado en la calle de esa cantidad de cocaína, basado en el valor por kilogramo en Puerto Rico, es de más de $ 20 millones.

La acusación hecha por parte de las autoridades indica que las embarcaciones llevaban por nombre “Los ojos de mi negra”, un navío de 50 pies de eslora, y “Frania-1”, de 65 pies de eslora.

Las 30 personas fueron acusadas por un gran jurado por cargos de conspiración:

Posesión de estupefacientes con intenciones de distribuir

Conspiración para importar sustancias controlas en Estados Unidos

Intento de importar drogas a Estados Unidos

Conspiración para poseer con intención de comercializar sustancias controladas.

Cada uno de estos cargos conlleva una pena de prisión obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.

Las autoridades indicaron que por el caso también fueron detenidas otras cuatro personas a las que no se le conoce la nacionalidad.

El Nacional