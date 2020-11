Empresarios de Margarita exigen flexibilización extendida

El presidente de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, Teodoro Bellorin, insiste en la necesidad de extender en la entidad insular, la medida de flexibilización vigente de 7+7, aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, debido a la pandemia del COVID-19.

En tal sentido hizo un llamado a las autoridades nacionales para que se les permita a los prestadores de servicios turísticos y demás sectores que operan en las islas de Margarita y Coche a laborar de forma continua y sin interrupciones.

Reiteró que en medio de este contexto donde la economía ha sido golpeada producto de la crisis y la pandemia, es vital que se evalúe y replantee el esquema de flexibilización vigente para que todos puedan trabajar y cubrir sus gastos operativos y de inversión.

«La idea es abrir todos los días, todos los sectores, puesto que nosotros no podemos seguir en esto de trabajar 7 días si y 7 días no, en excepto los priorizados. Las nóminas no se pagan solo 7 días, se pagan los 30 días. Los servicios tampoco se pagan solo en ese período, los tributos se pagan mensualmente”, refirió el pasado viernes 13 de noviembre a El Pitazo, el representante de la cúpula empresarial neoespartana.

Claman activación de vuelos

Igualmente Bellorín insistió en que además a este panorama se suma las restricciones impuestas por la suspensión de los vuelos comerciales internos a causa de la pandemia lo que ya ha afectado a los agremiados, por lo que considera que sostener el modelo actual es ponerle más trabas a la actividad.

«Ya es hora de reactivar la economía neoespartana, lo que es de suma importancia para todos los sectores, ya que no se pueden sustentar solo con los residentes, tal y como lo hemos venido haciendo», expresó.

En tal sentido una vez alzan la voz para proponer la entrada de turistas vía aérea, «es imperioso que podamos tener nuevamente a los visitantes en Margarita, no basta con los pocos turistas que ingresan vía marítima porque sabemos que la situación de la vialidad y la escasez de combustible no lo hace factible; entonces lo importante es que esos viajeros que ya estaban más familiarizados con el transporte aéreo puedan venir», recalcó.

Además asegura que Nueva Esparta está preparada para recibir a los visitantes durante la venidera temporada de Navidad. «El aeropuerto está preparado, ya las inspecciones que se han hecho con aeronáutica civil, más la contraloría sanitaria dicen que el terminal aéreo está preparado. Sabemos que existen algunos inconvenientes en cuanto a los servicios, pero estamos viendo como se resuelve con el agua y electricidad», aseguró el máximo representante de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta.

CamComercioNE: Nosotros esperamos que lo más pronto posible podamos tener esa reactivación de vuelos, que nos permita que ingresen nuevamente turistas. Foto Archivo: Lisbeth Miquilena

