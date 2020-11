Faes detiene a ganadero dentro de su finca sin explicación

Santa Bárbara de Zulia.- Este domingo 15 de noviembre y a través de dos videos que se hicieron virales en redes sociales, se hizo público un procedimiento efectuado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) en una finca platanera del municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, donde detuvieron al ganadero Américo Ledezma y también ordenaron a los obreros de la finca cavar una fosa.

En el audiovisual, grabado por agentes del Instituto de Policía de Francisco Javier Pulgar (Polipulgar), se muestra cuando un oficial de la policía graba a los dos efectivos de las Faes y les dice que con la grabación deja constancia de su actuación.

El oficial le manifiesta a uno de los miembros de las Faes que un obrero presenció los hechos, escapó de la finca y notificó a las autoridades sobre la detención tanto de los trabajadores como del dueño de la finca.

Uno de los agentes de las Faes es quien interviene en el video y dice: «Somos policías nacionales y trabajamos donde quiera». Afirma que pertenecen a Mérida y están autorizados desde Caracas. Mientras se produce un diálogo entre los policías, el oficial que hace la grabación le pregunta al agente de las Faes por qué no acudieron al comando policial ubicado en Pueblo Nuevo El Chivo, que es la capital del municipio Francisco Javier Pulgar, a lo cual no obtiene respuesta.

Reiteran que los trabajadores y Américo Ledezma estaban amarrados. «Ellos son los que se están comunicando, asustados porque los tienen allí amarrados», se oye en un clip de video de 1 minuto y 37 segundos.

Sobre el particular, Edgar Boscán, presidente de la red de productores de plátano en la zona, consultado por El Pitazo este lunes 16 de noviembre, confirmó la autenticidad del material. Él sale en una de las tomas y refiere que otros productores también presenciaron el procedimiento. Según dijo, la detención de Ledezma por parte de las Faes-El Vigía ocurrió hace dos semanas, a principios del mes de noviembre.

«Se los llevaron a la parte trasera de la platanera. Primero partieron el candado para entrar y mandaron hacer el hueco y estaban haciendo la actuación sin el consentimiento de alguna Fiscalía; fue por su cuenta. No sabemos qué querían. Actos de este tipo no los podemos aceptar. Esto ha motivado nuestra convocatoria con todo el gremio. Cuando la Guardia Nacional y los comandos rurales entran a una finca le participan a uno lo que harán, pero las Faes no. Lo han venido haciendo con varios productores de nuestro municipio«, dijo vía telefónica este lunes.

Boscán agrega más detalles. Dice que fueron los comisarios Ríos, de seguridad ciudadana, el comandante Moisés Meléndez, jefe de Polipulgar y el oficial Hender Nava, del mismo organismo y otros uniformados municipales, quienes estuvieron haciendo frente a los funcionarios del Faes. «Ellos nos apoyaron en todo».

También pormenoriza que Ledezma fue amordazado y maniatado con tirraje; igualmente amarraron a un total de siete obreros. «Este hecho fue un hecho indiscutible, lo que acá ocurrió, y no queremos que pase otra vez», recalca Boscán, quien está al frente del gremio de plataneros.

«Llevamos a Ledezma (ese día) hasta el comando policial con los funcionarios de las Faes, donde nos esperaban dos camionetas. En una de ellas estaba el inspector González, a quien le hice ver la situación de cómo tenía a este productor y a sus trabajadores», recuerda Edgar sobre ese hecho, que aún los tiene alarmados. Los videos se filtraron y fueron compartidos en redes sociales, generando el rechazo de los internautas.

Moisés Meléndez, director del Cuerpo de Policía de Pulgar, indicó a través de WhatsApp a El Pitazo, también este lunes 16 de noviembre, que el asunto había sido aclarado. «Los oficiales buscaban unas osamentas porque recibieron unas denuncias«, dijo al preguntársele sobre la veracidad del material divulgado.

«A través de una denuncia que ellos (las Faes) habían recibido y a través de unas coordenadas se ubicaron allá para hacer un hueco», fue lo que escribió sobre el particular.

Edwin UrdanetaSucesos

