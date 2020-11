Juventud insular rechaza comicios del 6D

El Bloque Juvenil Democrático de Nueva Esparta conformado por la juventud de varios partidos políticos y Movimientos Estudiantiles en Nueva Esparta rechazaron las elecciones que se realizarán el próximo 6 de diciembre e hicieron un llamado a la población a participar en la Consulta Popular que promueve la actual Asamblea Nacional.

El secretario juvenil de Acción Democrática, Victor Millán resaltó que los jóvenes en una solo voz se unirán a la lucha real del país para recuperar la democracia de la nación.

“Los jóvenes no nos prestaremos para participar en las elecciones del 6 de diciembre. Desde hoy marcamos una postura firme en seguir luchando por tener condiciones mínimas que permitan un proceso electoral real, donde el sufragio valga, donde podamos elegir y no votar por votar. El régimen en sus andanzas han faltado el respeto a los venezolanos queriendo legitimarse y nosotros no lo permitiremos”.

El presidente del Centro de Estudiantes de Unimar, Omar Rojas recordó que los jóvenes han tenido muchas oportunidades de votar en la historia, pero este Gobierno no ha dejado que se expresen.

“Nosotros rechazamos ese fraude electoral e invitamos a todo el estado Nueva Esparta a participar en la Consulta Electoral en la cual les preguntarán a los venezolanos si rechazan este fraude electoral del 6D y si apoya la presión internacional para que se den unos comicios con condiciones que es lo que el pueblo pide a gritos. Ya basta de que sigan jugando con el hambre y la miseria de nuestra gente. Los jóvenes no vamos a detenernos hasta lograr la libertad de Venezuela”.

Relató que esta semana introdujeron una petición al diputado Juan Guaidó para que en la consulta se añada una tercera pregunta que satisfaga a las necesidades del pueblo venezolano en la cual le pregunten al pueblo venezolano si apoyan una coalición internacional para que en Venezuela se den unas elecciones presidenciales justa, libres y verificables.

El Sol de Margarita