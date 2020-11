Marvel desmiente aparición de Chadwick Boseman como doble digital en “Black Panther II”

Victoria Alonso, vicepresidenta de Marvel Studios, desmintió una teoría sobre ‘Black Panther 2’ y la posible aparición de Chadwick Boseman como doble digital.

«Chadwick hay uno solo, y no está con nosotros», expresó la ejecutiva de Disney en una entrevista para El Clarín.

«Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempito para ver cómo nosotros retomamos la historia y qué es lo que hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, la verdad», manifestó Alonso.

Desde la muerte de Chadwick surgieron varios rumores sobre la continuación del personaje de «Black Panther» y entre ellas estaba la digitalización del actor. Sin embargo, este no será el caso.

«Chadwick no solo fue una maravilla de ser humano todos los días que pasamos juntos los cinco años que pasamos juntos, pero además me parece que como personaje lo que hizo nos elevó como compañía, y ha dejado su momento en la Historia. Yo sé que a veces en producción dos meses pasan o tres meses pasan y uno dice, ya, pasó mucho tiempo. Pero no es mucho tiempo, tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a hacer, y cómo, y pensar cómo vamos a honrar a la franquicia», detalló.