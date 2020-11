No saben de dónde salen los avispones asiáticos en Canadá

El hallazgo de dos avispones asiáticos en Canadá siembra la duda entre los científicos de Columbia Británica.

Los expertos no saben en dónde se originan o anidan estos ejemplares.

El Ministerio de Agricultura de Columbia Británica infirmó sobre la aparición de al menos dos avispones asiáticos ‘asesinos’ cerca de Langley, ciudad fronteriza con el estado de Washington, EEUU.

Paul van Westendorp, principal experto en abejas del área, dijo al respecto:

“Lo loco es que con seis especímenes recolectados durante todo un año, la densidad es tan baja que no tenemos un punto focal. No tenemos un sitio en particular que diga: ‘es probable que [un nido] esté aquí’”, dijo.