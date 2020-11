Punk – Trailer de la serie documental

Punk, es una serie documental de cuatro episodios que explora la historia de dicho género musical desde sus inicios. El director Jesse James Miller intercala historias de los pioneros del punk en Estados Unidos, con las de bandas del Reino Unido, para mostrar cómo estas formaron una parte fundamental del ADN del punk estadounidense y su posterior popularización. Una combinación de fotos y videos nunca antes vistos; una banda sonora llena de éxitos (y no tanto); entrevistas originales, y acceso VIP a los mayores exponentes de la escena, hacen de Punk una serie documental imperdible para cualquier melómano.

A lo largo de sus cuatro episodios, se traza la historia del punk rock: desde sus raíces en Detroit y Nueva York a finales de los 60, a su renacimiento a finales de los 90 y principios de los 2000, y hasta su estado actual con las bandas de hardcore.

Pam Hogg en Punk.

A pesar de ser un documento histórico, los más “jóvenes” también tuvieron la oportunidad para recordar sus experiencias. Por ejemplo, nos encontramos a Billy Joe Armstrong de Green Day hablando sobre su paso por el Warped Tour 2000 o Kathleen Hanna, de Bikini Kill, recordando el nacimiento de Riot grrrl, un movimiento feminista estadounidense ligado a la escena alternativa. Dicho movimiento nació en los primeros años de la década de 1990, principalmente en el estado de Washington y más concretamente en la ciudad de Olympia. Además, ella habla sobre la fatídica noche en la que escribió: «Kurt smells like Teen Spirit» en la pared del departamento de Cobain.

La serie documental cuenta con la participación de figuras fundamentales del punk, lo cual se debe (en parte) a la participación de Iggy Pop como productor ejecutivo. El legendario vocalista de los Stooges no sólo es un pionero de la escena, sino que además fue el modelo a seguir para muchas de las bandas más jóvenes. Es por ello que, con tan sólo un par de llamadas, él fue capaz de congregar a lo más distinguido del punk: Henry Rollins (Black Flag), Jello Biafra (Dead Kennedys), John Lydon (The Sex Pistols), Dave Vanian (The Damned), Ian MacKaye (Fugazi), Sylvain Sylvain (The New York Dolls), Wayne Kramer (MC5) y Marky Ramone (The Ramones), entre otros.

Flea en Punk.

A pesar de citar a varias estrellas de antaño, el documental no se centra solamente en el pasado, sino que también enfoca la narrativa en comprobar que el punk es un género en constante evolución. Un género que siempre estará vivo mientras haya jóvenes enojados y con recursos limitados, pero repletos de furia. Asimismo, Wayne Kramer, de MC5, nos recuerda que el género surgió de un período en el que había «… un criminal en la Casa Blanca con total desprecio por el estado de derecho» (un escenario muy parecido al que estamos viviendo el día de hoy).

A su vez, se habla sobre el papel del punk en la lucha contra el racismo, la homofobia y la misoginia. Igualmente se muestra el caso de Jayne County (mujer transgénero), que solía actuar bajo el nombre de Wayne County, quien habla sobre los desafíos que enfrentó a principios de los 70 como alguien que se presentaba como de género fluido y la aceptación que recibió en la escena de Nueva York, principalmente en el legendario club CBGB’s. Viv Albertine de The Slits y Joan Jett de The Runaways discuten sobre rol de las mujeres en el punk, mientras que Darryl Jenifer de Bad Brains reflexiona sobre cómo su banda afroamericana fue fundamental en el nacimiento del hardcore.