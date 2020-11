Una joven rompe por tercera vez el Récord Guinness del “cabello más largo”

La joven india Nilanshi Patel batió recientemente su propio récord por tercera vez y estableció la marca del cabello más largo que jamás haya tenido una adolescente, informó el portal de los récords mundiales Guinness.

La joven se dejó crecer el cabello desde los seis años tras una mala experiencia en la peluquería.

Desde 2018, cuando su cabello medía 170,5 centímetros y Nilanshi salió en el programa de la televisión italiana La Notte dei Record (La noche de los récords), a la fecha la adolescente ha batido este récord otras dos veces.

Primero alcanzó los 190 centímetros el 22 de septiembre de 2019, y este año su cabello es de 200 centímetros de largo.

Según explicó el portal de los récords Guinness, la medición se hizo con el cabello mojado colocado en una superficie plana junto a una regla.

Nilanshi, apodada como Rapunzel entre sus amigos, registró la última medición días antes de cumplir 18 años y se convirtió así en la adolescente con el cabello más largo de la historia.

“Me corté el cabello y fue un corte de pelo realmente malo. Entonces, decidí que no me cortaría el pelo más. Lo decidí cuando tenía seis años y no me lo he cortado desde entonces”, citó el portal a Nilanshi.

Su madre siempre ha apoyado su decisión de dejarse crecer el cabello y le ayuda a secarlo y a peinarlo cada semana después de lavarlo.

Por el momento, la joven no ha decidido si continuará dejándose crecer el cabello para establecer un récord mundial en otra categoría de edad.

