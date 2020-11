¡Buenos días amigos del deporte! El próximo sábado se jugará el Barcelona vs. Atlético de Madrid pero Suárez no estará presente debido a que se le diagnosticó COVID-19 Lo que pasó ayer 😟 1. Luis Suárez no se reencontrará con el Barcelona por culpa del COVID-19 Luis Suárez no podrá reencontrarse con el Barcelona sobre el […]



el diario ny

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp