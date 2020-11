Asume la demócrata Daniella Levine como primera alcadesa de Miami-Dade #eeuu

La demócrata Daniella Levine Cava, la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa el condado de Miami-Dade, se mostró hoy «lista para afrontar esta crisis» de salud y «reconstruir nuestra economía», un objetivo que se hará realidad, aseguró, «trabajando juntos».

En la ceremonia de asunción del cargo celebrada en el Adrienne Arsht Center de Miami, Levine, de 65 años, afirmó en español que será «una alcaldesa para todos los residentes» del citado condado y que su objetivo no es solo «reanimar la economía», sino que esta sea «fuerte y justa para todos».

Dijo sentirse llena de optimismo y firme en su compromiso de desempeñar el cargo como «alcaldesa de todos los residentes», precisó también en español.

Y fijó los ejes de su mandato en la reconstrucción de la economía, la protección del medioambiente, la lucha contra el cambio climático, la mejora del transporte y la seguridad pública y el acceso a una vivienda digna y asequible.

Watch the installation ceremony for #OurCounty‘s next Mayor, the Honorable Daniella Levine Cava. @MayorDaniella https://t.co/o5Z49GkziP

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) November 17, 2020