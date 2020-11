En Nueva Esparta 6 de cada 10 personas están en el rango de pobreza extrema

Según la encuesta Encovi, la entidad presenta altos niveles de pobreza, desnutrición y deserción escolar. Luis Pedro España, quien estuvo al frente del estudio, asegura que municipios como Macanao deben ser atendidos por organizaciones de ayuda. El trabajo formal en la isla descansa sobre los hombros de la mujer.

Luis Pedro España, sociólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otros aspectos de su currículo, es el responsable de la Encuesta de Calidad de Vida (Encovi) realizada por la Ucab y que se encarga de reflejar cómo está el país. En dato específico, Nueva Esparta se parece mucho al resto de Venezuela: las cifras se comparan a territorios en guerra y por eso en la entidad 6 de cada 10 personas están en el rango de pobreza extrema.

Los números pormenorizadas fueron presentados por España de manera exclusiva al Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta en su canal de YouTube CDE Cámara de Comercio, donde comentó que por la retribución que se obtiene con el sistema educativo actual, buena parte de los jóvenes no terminan sus estudios de secundaria. “La educación de bachillerato solo sirve para entrar a la universidad y esto no garantiza un empleo. Eso desincentiva el tema del estudio y hace que no terminen el bachillerato”, en algunos municipios esta deserción alcanza a 8 de cada 10 jóvenes.

Sin embargo, reiteró el sociólogo, a pesar de que las cifras son muy malas, en muchos aspectos la calidad de vida de la isla es mejor a la de tierra firme, e incluso, ocurren fenómenos donde se aprecia, por ejemplo, que la incorporación de la mujer al trabajo es mayor en este estado.

“La actividad –concreta el informe- es más a favor de las mujeres que de los hombres. El sector formal de la economía está ocupado por 53% de mujeres frente al 41% de hombres”. Pareciera que hay más espacio para ellas en el sector formal. Inclusive es mayor que el nivel nacional y 9 puntos por encima de Sucre, por ejemplo”.

El acceso a internet en el hogar: tener wifi y computadora apenas alcanza 28% de los hogares de Nueva Esparta. En el pormenorizado -dice el informe- Mariño, siendo la capital del estado, tiene niveles promedio.

Y esta pobreza parece empeorar al conseguir que la “Población entre 15 y 24 años de edad ni estudia ni trabaja y cada día crece en número. “Son personas que no han logrado insertarse socialmente. Están dando tumbos. En el país es de 46% de esas edades. En el caso de la entidad, 37% de los hombres y 45% de las mujeres ni estudia ni trabaja. El municipio con menos personas que tienen un qué hacer es Macanao, con 66%, esto se traduce en 7de cada 10 mujeres y 5 de cada 10 hombres. En Arismendi cae esa cifra a la mitad.

Luis Pedro España aseguró que pese a la Pandemia por COVID-19 se logró levantar el 98% de los datos para esta encuesta que se repetirá el próximo año. Otros datos revelan que en:

Salud y nutrición, la mortalidad infantil es 20,3 por cada 10.000 nacimientos. “Aquí hay una diferencia territorial importante. Y tienen que ver con un conjunto de variables que afectan la mortalidad infantil y son unos indicadores de desarrollo, que son muy estructurales”.

Las Mediciones antropométricas de Venezuela reflejan unos niveles de desnutrición muy grandes en talla, peso o edad y en Nueva Esparta la tasa de mortalidad infantil esta correlacionada con esos niveles de desnutrición: “Tres de cada 10 niños están desnutridos. Macanao, Villalba Tubores y Antolín del Campo deberían ser prioridad para organismos de ayuda en programas sociales”.

Inseguridad alimentaria es constante en todos los estados. La mayoría de los hogares encuestados en Venezuela tuvo la duda de si tendrían comida a fin de mes. Nueva Esparta reporta que 57,6 de los hogares de no han podido comprar su mercado completo, o todo lo que necesitan para comer, incluso alguno se ha quedado sin comer, esto afecta además a menores de 18 años. Villalba Macanao y Tubores repiten con los peores resultados.

Y en cuanto a salud, dice el sociólogo “Cuanto más la gente necesita ir a un centro salud, es peor el dato y la región tiene 21% siento la estadística mayor que el promedio nacional”.

Los indicadores de pobreza fueron medidos por el ingreso versus el costo de la canasta normativa. “En Venezuela todo el mundo es pobre” La entidad además alberga un dato más específico 6 de cada 10 personas se encuentra en pobreza extrema.

Tampoco escapó la medición de la migración internacional. Advirtió España que estos son indicadores que deben tratarse con cuidado, por lo que se cuantifican por entidad federal y no por municipios.

“Nueva Esparta no es de las entidades federales que más migración tienen. Solo se cuenta el 3% en los últimos 5 años, pero el nivel educativo de los migrantes es inferior al de otras entidades: 32% son profesionales, 12% son técnicos y 34,3% pertenecen a educación media”, según la Encovi.

La conclusión a la que llega el sociólogo es que “Hay que atender las desigualdades territoriales. Hay que mejorar la salud, reducir la inseguridad alimentaria. En muchas zonas se está pasando hambre. Hay que controlar los embarazos (control médico) con los que se previenen las muertes. Hay que prevenir el embarazo adolescente, pero concentrado en municipios donde eso hay problemas como Tubores, Macanao y Díaz donde se concentra”.

El Sol de Margarita