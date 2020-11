Exigen a Facebook detener desinformación en español para hispanos en EEUU #eeuu

Una docena de grupos defensores de las minorías enviaron este martes una carta presionando al presidente y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y a la directora operativa de la empresa, Sheryl Sandberg, para que establezcan políticas de control y detengan la propagación de desinformación en español, tras la comparecencia del empresario en el Senado.

La Coalición Nacional de Medios Hispanos, que encabeza la iniciativa, junto al Center for American Progress y Free Press, dijeron en un comunicado que la misiva surge a raíz de múltiples solicitudes de defensores de los derechos civiles para abordar “las incompetentes prácticas de moderación de contenido en español de Facebook durante todo el ciclo de elecciones de 2020”.

“Los supremacistas blancos usan la desinformación como munición para apuntar a las audiencias de habla hispana, quitando la dignidad y la humanidad de nuestras experiencias en línea”, advirtió Brenda V. Castillo, presidenta y directora de NHMC.

La activista arremetió contra Zuckerberg y Facebook, señalando que el empresario y la red social miman a los supremacistas blancos y a los conspiradores.

“La inacción de Facebook para garantizar que los latinos y los hispanohablantes estén seguros en su plataforma transmite un mensaje insultante. Estamos agotados por la incompetencia de Facebook y su negativa a tomarnos la vida en serio”, advirtió.

Durante una comparecencia este martes ante el Comité Judicial del Senado, el senador Richard Blumenthal desafió a Zuckerberg por el hecho de que Facebook no protegió a las comunidades minoritarias de la desinformación en el pasado ciclo de elecciones.

En este sentido, Jessica Cobian, de Center for American Progress, explicó que «durante la audiencia judicial del Senado, Mark Zuckerberg afirmó estar trabajando para combatir la desinformación en español; sin embargo, Facebook se ha negado repetidamente a eliminar gran parte del contenido que hemos identificado”.

Cobian reiteró que estos grupos están instando nuevamente a Facebook a realizar suficientes inversiones en moderadores de contenido de habla hispana y culturalmente competentes para comprender y abordar el contenido de odio dirigido a hispanohablantes en EE. UU.

La red social cerró la semana pasada varias páginas vinculadas al exasesor de Trump Steve Bannon por propagar información falsa acerca de las elecciones de EE.UU. y tratar de deslegitimar su resultado.

Las páginas cerradas son «Conservative Values», «We Build the Wall Inc», «Citizens of the American Republic», «American Joe» y «Trump at War», así como el grupo «Gay Communists for Socialism».

En total, estas páginas tenían 2,45 millones de seguidores y defendían la tesis del presidente Donald Trump según la cual en los comicios del 3 de noviembre se produjo fraude -pese a no aportar pruebas sobre ello- y que por tanto él es el legítimo ganador de las elecciones.

Dos días después de las elecciones, Facebook ya cerró el grupo «Stop the Steal», integrado por simpatizantes de Trump que sostenían la misma tesis, al considerar la red social que podría estar llamando a la violencia. EFE News